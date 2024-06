Hamburg (ots) - Wie jedes Jahr startete am 1. Juni der Pride Monat. Viele

Unternehmen nutzen diesen Anlass, um ein Zeichen für Diversität zu setzen. Doch

wie steht es um die Verankerung von Diversität in den Unternehmen selbst?

Diversität wird immer wichtiger - das ist auch in den Vorstandsetagen

angekommen. Bei der Mehrheit der Unternehmen fehlt es gemäß ihrer

Berichterstattung aber noch an entsprechenden Maßnahmen zur Förderung von

Diversität. Zu diesem Ergebnis kommt die erste Teilstudie " Diversity: Reporting

zur Vielfalt " zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in der DACH-Region, die

Kirchhoff Consult und die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemeinsam

durchgeführt haben*.



Mit 97,5 Prozent zeigen fast alle Unternehmen, die in den Top-Indizes

Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gelistet sind (DAX 40, ATX, SMI), in

ihren Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichten, dass sie Diversität als

Bereicherung auffassen und deren Förderung in ihren Unternehmenswerten verankert

haben. Darüber hinaus geben 82,5 Prozent der Unternehmen an, Diversität (oder

vergleichbare Themen wie Vielfalt, Chancengleichheit oder Gerechtigkeit) im

Rahmen ihrer Wesentlichkeitsanalyse als wesentliches Thema identifiziert zu

haben.







erkennen, dass sie sich tiefergehend mit dem Thema auseinandergesetzt und

Maßnahmen ergriffen haben, um die Potenziale von Diversität wirklich zu nutzen

und mögliche Ungleichgewichte zu beseitigen. So haben mit 28,8 Prozent nur

wenige dieser Unternehmen geschlechtsspezifische Gehaltslücken bzw. den

sogenannten "Gender Pay Gap" offengelegt. Und nur 7,6 Prozent aller untersuchten

Unternehmen ergreifen Maßnahmen zu dessen Bereinigung. Der Spitzenwert der

berichteten Gender Pay Gaps ist im ATX zu finden: Hier berichtet ein Unternehmen

von einem unbereinigten Gender Pay Gap in Höhe von 39,0 Prozent.



Diversität ist mehr als Frauenquote



86 Prozent der Unternehmen in

hinsichtlich des Frauenanteils in ihrer Belegschaft formuliert, was ein

deutliches Engagement für Geschlechterdiversität zeigt. So hat auch der Anteil

von "Frauen in Führungspositionen" (Vorstand und Aufsichtsrat) in allen drei

Top-Indizes weiter zugenommen. Im DAX 40 stieg der Gesamtanteil von Frauen im

Vorstand auf 26 Prozent, nach 23 Prozent im Vorjahr. In den DAX

40-Aufsichtsräten sind mittlerweile 37,4 der Mitglieder weiblich.



Doch wenige Unternehmen haben in ihrer Berichterstattung alle wesentlichen

Facetten der Diversität betrachtet. So behandeln nur 16,3 Prozent der

Unternehmen das Thema Neurodiversität in ihren Berichten. In Bereichen wie Seite 2 ► Seite 1 von 3



