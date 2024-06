Hannover (ots) - Kostendruck, Personalengpässe und zögerliche Kunden - die

Handwerksbranche in Deutschland sieht sich wachsenden Herausforderungen

gegenüber. Angesichts steigender Preise und langer Wartezeiten werden Handwerker

mit einer zunehmenden Zurückhaltung seitens der Kundschaft konfrontiert, die

Inflation verstärkt das Verhalten der Kunden weiter.



"Um das Vertrauen ihrer Kunden nicht zu verlieren, sollten Betriebe auf

kurzfristige Preisanpassungen verzichten und stattdessen Zeit in eine

transparente und aktive Kommunikation mit den Kunden investieren", erklärt

Marvin Flenche. Er berät deutschlandweit über 500 Handwerksunternehmen und

verrät nachfolgend, mit welchen Methoden das Handwerk jetzt gegensteuern kann.





Kommunikation ist das A und O für gute KundenbeziehungenHeutzutage genügen bereits kleine Unsicherheiten seitens des Kunden, um einenVerkauf zu erschweren oder sogar zu verhindern. Daher ist es auch für Handwerkerwichtiger denn je, den gesamten Verkaufsprozess sehr kundenorientiert zugestalten. Durch eine transparente und offene Kommunikation wissen Kunden genau,wo sie stehen und was sie als nächstes erwartet.Das beginnt schon bei der Kontaktaufnahme: Dabei kann der Handwerker seinVorgehen erläutern, zum Beispiel, dass zunächst ein Vorgespräch stattfindet, indem er eine grobe Preisabschätzung abgibt und anschließend ein Beratungsgesprächvereinbart wird. Letztendlich findet der Aufmaßtermin statt, in dem ein finalesAngebot gemacht wird. Nach jedem dieser Schritte des Verkaufsprozesses könntendie Betriebe zusätzlich eine E-Mail versenden, um ihre Kunden auf dem aktuellenStand zu halten, beispielsweise mit der Zusammenfassung eines Gesprächs, derBestätigung des kommenden Termins oder dem finalen Angebot. Wenn Unternehmensich konsequent an dieses Vorgehen und ihre Versprechen halten, sorgt das dafür,dass der Handwerksbetrieb als seriös wahrgenommen wird.Natürlich ist es für Handwerksunternehmen auch wichtig, sich an ihre Versprechenzu halten und sich aktiv für ihre Kunden einzusetzen. Wenn ein Produktbeispielsweise nicht zeitnah geliefert werden kann, sollte der Inhaber aktivnachhaken, nach einer Lösung suchen und regelmäßig mit seinen Kunden hierzuRücksprache halten.Vertrauen aufbauen und in Marketing investierenUm das Vertrauen der Kunden weiter zu gewinnen sind Preissteigerungen nichtempfehlenswert - stattdessen sollten Betriebe versuchen, die eigeneProduktivität zu erhöhen. Hierzu gehört auch, dass Kundenkontakte konsequentnachgefasst werden. Eine kontinuierliche Verbindung zu den eigenen Kunden stärktderen Vertrauen in das Unternehmen und kann dabei helfen, eine langfristigeGeschäftsbeziehung aufzubauen. Das zeigt dem Kunden, dass das Unternehmen seineBedürfnisse ernst nimmt und an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiertist.Dafür sollten Handwerksbetriebe einen strategischen Ansatz verfolgen, der dieverschiedenen Phasen einer Kundenbeziehung berücksichtigt. Das beginnt schonnach der ersten Kontaktaufnahme durch den Kunden - hierfür kann sich dasUnternehmen bei ihm bedanken und zusätzliche Informationen oder Hilfestellungenanbieten. Der hierdurch entstehende positive Eindruck sollte dann im weiterenVerlauf der Geschäftsbeziehung in Form von regelmäßigen Check-Insaufrechterhalten werden, um sicherzustellen, dass der Kunde mit dem Produkt oderder Dienstleistung wirklich zufrieden ist.Darüber hinaus ist gutes Marketing für Handwerksunternehmen eineGrundvoraussetzung, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und neue Kunden für sich zugewinnen. Dabei sollten sowohl traditionelle als auch digitale Kanäle, zumBeispiel in Form von Suchmaschinenoptimierung oder Social Media Marketing,eingebunden werden, um eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen. Neben derGewinnung neuer Interessenten sollte der Fokus aber ebenso auf der Bindungbestehender Kunden liegen: Anhand gezielter Maßnahmen, wie Treueprogrammen,Sonderangeboten für Stammkunden und regelmäßiger Kundenkommunikation, kann dieKundenbindung gestärkt und die Wiederkaufwahrscheinlichkeit erhöht werden.Bestandskunden sind oft eine stabilere Einkommensquelle als Neukunden, da siebereits Vertrauen zu dem Unternehmen aufgebaut haben - daher lohnt sich dieInvestition in diese Beziehungen.Über A&M Unternehmerberatung:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind die Gründer der A&M UnternehmerberatungGmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert undermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing, Planbarkeit und Wachstumdurch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter.