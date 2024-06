Die Gemeinschaftswährung verlliert am Montag mehr als 0,4 Prozent und zog damit auch die europäischen Aktien und französischen Anleihen nach unten. Bereits am Freitag war der Euro unter Druck geraten, als überraschend positive US-Arbeitsmarktdaten den Dollar stärkten.

Nach einem enttäuschenden Ergebnis in der Wahl zum Europaparlament hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine vorgezogene Parlamentswahl angekündigt, was den Euro auf ein Monatstief sinken ließ.

Der DAX gibt zum Handelsstart am Montag mehr als 150 Punkte ab, der französische Leitindex CAC 40 verliert sogar fast 2 Prozent. Die Aktien von BNP Paribas und Societe Generale fielen um mehr als 5 Prozent, die Aktie von Air Liquide fällt im Xetra-Handel sogar um mehr als 11 Prozent.

Die Stärkung der französischen Rechtsextremen bei der Europawahl veranlasste Macron zur Auflösung der Nationalversammlung. Die erste Runde der Neuwahlen soll am 30. Juni stattfinden.

Auch bei Analysten ist die Wahl am Montag das Top-Thema: Die wO-Redaktion stellte eine Auswahl der Kommentare vor:

Die Europawahl und ihre Folgen sind heute das Thema Nummer eins an den europäischen Börsen. Und in besonderem Maße ist es die neue politische Situation in Frankreich, die die Börsen bewegt. Nach der Auflösung des Parlaments ist die Unsicherheit groß. Für internationale Investoren ist das gestrige Ergebnis der Europawahl sicherlich eher ein Verkaufs- als ein Kaufargument. -Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement, QC Partners

Zwar wird das Regieren für die Ampel-Koalition in Berlin nach dieser Wahlschlappe nicht leichter, aber an mehr Stillstand statt Fortschritt in der Politik hat sich die Wirtschaft zumindest in Gestalt der 40 größten börsennotierten Unternehmen schon lange gewöhnen müssen. Ihre internationale Ausrichtung sorgt für ein weiter stetiges Gewinnwachstum. Das ist, was an der Börse zählt. - Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets

Für die Wirtschaft bedeuten die Ergebnisse vor allem eine große Wahrscheinlichkeit, dass eine Vertiefung der Währungsunion erst mal im Gefrierschrank landet. Projekte wie Kapitalmarktunion, neue europäische Investitionen oder auch eine gemeinsame Industriepolitik werden jetzt eher ent- als beschleunigt. Die Gefahr einer neuen Schuldenkrise nimmt zu. - Carsten Brzeski, ING Chefvolkswirt

Besonders beunruhigend sind die Wahlergebnisse in Ostdeutschland. Bereits im September stehen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg an. Die sehr hohen Zustimmungswerte von AfD und BSW lassen Mehrheiten jenseits der demokratischen Mitte befürchten. Das kann für die politische und wirtschaftliche Stabilität in ganz Deutschland eine Gefahr darstellen. Wirtschaft und Investoren mögen vor allem eins: Planungssicherheit, insbesondere mit Blick auf die Transformation des hiesigen Standortes. - Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ BANK

"Die Frage, die sich den Anlegern des Euro und der europäischen Aktienmärkte stellt, ist: Wie radikal werden Marine Le Pen und Jordan Bardella sein, wenn sie bei den französischen Parlamentswahlen gut abschneiden?" - Kathleen Brooks, Research Director, XTB

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

