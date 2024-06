Nach der Kundenmesse in Florida zog das Papier kräftig an. In der Spitze legte der Kurs um 5% auf gut 180 Euro zu. Zur bisherigen Rekordmarke, die mit 185 Euro Ende März markiert wurde, fehlten der Softwareschmiede nur noch 2,5%. Jetzt haben die Walldorfer wieder zugeschlagen.

1,5 Milliarden Dollar legt SAP für die israelische Firma WalkMe auf den Tresen. Das entspricht einem Aufschlag von 45%, bezogen auf die einzelne Aktie muß SAP 14 Dollar hinblättern. Im Geschäftsjahr 2023 erreichte WalkMe einen Umsatz von 267 Millionen. Durch die Übernahme erwartet SAP Synergieeffekte.