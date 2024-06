US-Außenminister Blinken erneut in Kairo - Treffen mit Al-Sisi geplant US-Außenminister Antony Blinken ist für Gespräche über eine Waffenruhe im Gazakrieg in Ägypten eingetroffen. Er landete am Montag auf einer Militärbasis in Nähe des Flughafens von Kairo, wie informierte Kreise dort berichteten. Blinken führe eine …