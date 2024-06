Ingelheim (ots) -



- Erster Impfstoff, der klinische Symptome und Mortalität durch das

Blauzungenvirus Serotyp 3 (BTV-3) verhindert. Bei Schafen und Rindern

anwendbar.

- Nach Ausbrüchen von BTV-3 in den Niederlanden, Belgien und Deutschland droht

eine Ausbreitung der Erkrankung auf die Nachbarländer.

- Die Anwendung des Impfstoffs wurde in Deutschland von der zuständigen Behörde

genehmigt und wird ab Anfang Juni 2024 verfügbar sein.



Boehringer Ingelheim erweitert sein Impfstoffportfolio um einen inaktivierten

Impfstoff für Schafe und Rinder zur Bekämpfung des Blauzungenvirus (BTV). Es ist

der erste Impfstoff gegen BTV-3, der die Mortalität und klinische Symptome

verhindert. Darüber hinaus reduziert er die Viruszirkulation im Blut der Tiere

und somit das Risiko einer weiteren Übertragung der Krankheit. Boehringer

Ingelheim ist es zusammen mit dem Unternehmen Bioveta gelungen, diesen

hochwirksamen Impfstoff innerhalb von nur sieben Monaten auf den Markt zu

bringen.





Das Blauzungenvirus (BTV) zählt zu den "grenzüberschreitenden Tierkrankheiten"(TADs) und betrifft Wiederkäuer. TADs können sich schnell über Ländergrenzenhinweg ausbreiten. Sie haben erhebliche Auswirkungen auf die Tiergesundheit."Wir freuen uns, Landwirte, Tierärzte und Behörden in ihrem Kampf gegen dieBlauzungenkrankheit mit unserem Impfstoff zu unterstützen", so Dr. GeraldBehrens, globaler Leiter des Wiederkäuerbereiches bei Boehringer Ingelheim. "Mitihm können zukünftige BTV-3-Ausbrüche verhindert werden, und Landwirte könnennicht nur ihre Herden, sondern auch ihre Lebensgrundlage schützen."Boehringer Ingelheim verfügt über ein Portfolio von Impfstoffen gegenverschiedene TADs, darunter die Maul- und Klauenseuche sowie die Vogelgrippe.Nach den jüngsten BTV-3-Ausbrüchen haben sich die Gesundheitsbehörden an diePharmaindustrie gewandt und die Notwendigkeit eines Impfstoffs gegen diesenneuen Serotyp des Blauzungenvirus betont. Boehringer Ingelheim reagierte darauf,indem es sich mit Bioveta, einem Hersteller von Veterinärprodukten mitbesonderem Fokus auf Impfstoffe, zusammenschloss, um den neuen Impfstoff zuentwickeln. Ab Anfang Juni 2024 wird der Impfstoff in Deutschland verfügbarsein, dessen Anwendung durch das Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) sowie dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) genehmigt wurde. DieGrundimmunisierung erfordert bei Schafen eine und bei Rindern zwei Injektionenim Abstand von drei Wochen.Blauzungenkrankheit: Eine Herausforderung für Tiergesundheit und LandwirtschaftDas Blauzungenvirus, das von winzigen Insekten namens Gnitzen (Culicoides)übertragen wird, stellt eine ernsthafte Bedrohung dar. Die Krankheit zeigt einen