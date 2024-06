München (ots) - Corporate Volunteering gewinnt in der Unternehmenswelt zunehmend

an Bedeutung. Dabei stellen sich immer mehr Unternehmen die Frage, ob sich diese

zeitliche und monetäre Investition wirklich lohnt. Was einige nicht verstehen:

Es geht dabei nicht nur um das Image oder die Erfüllung gesellschaftlicher

Erwartungen; vielmehr erkennen immer mehr Firmenleitungen das tiefergehende

Potenzial, das in sozialem Engagement verborgen liegt.



"Die Frage nach dem Sinn solcher Investitionen führt zu einer intensiven

Auseinandersetzung mit dem Wert von Corporate Volunteering - nicht nur für die

Gesellschaft, sondern auch für die Stärkung der eigenen Belegschaft und die

Unternehmenskultur", sagt Niclas Glaser, Experte für soziales Unternehmertum und

Mitarbeiterengagement. Nachfolgend beleuchtet er 7 Gründe, warum Unternehmen

sich sozial engagieren sollten.







ihren Job



Die Mitarbeiter bilden das Fundament eines jeden Unternehmens und ihre

Motivation und Bindung sind entscheidend für den Erfolg des Betriebs. Das

Corporate Volunteering wird zunehmend als eine wirksame Möglichkeit anerkannt,

diese Faktoren nachhaltig zu stärken. Unternehmen, die sich für diesen Weg

entscheiden, bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich während oder nach

ihrer regulären Arbeitszeit ehrenamtlich zu engagieren. Das könnte der Bau eines

Spielplatzes, die Renovierung von Einrichtungen für bedürftige Gruppen oder die

Teilnahme an einem Clean-Up-Day sein. Verschiedene Non-Profit-Organisationen,

die häufig mit einem Mangel an Vollzeit-Ehrenamtlichen und Hilfskräften

konfrontiert sind, können so nachhaltig unterstützt werden.



Die positiven Auswirkungen solcher Initiativen auf Unternehmen sind enorm, wie

die Berichte der Corporate Volunteering Plattform "lets" zeigen, die Unternehmen

bei der Umsetzung solcher Projekte unterstützt. Unternehmen, die lets nutzen,

verzeichnen bis zu 10 Prozent mehr Bewerbungseingänge durch die gezielte

Kommunikation des Corporate Volunteering in Stellenausschreibungen. Zudem konnte

eine Reduzierung der Fluktuationsrate von bis zu 52 Prozent festgestellt werden.



7 Gründe, warum Corporate Volunteering für Unternehmen unerlässlich ist



Dies sind nur wenige Beispiele des Einflusses, den Corporate Volunteering auf

ein Unternehmen und die Mitarbeiterbindung hat. Insgesamt ergeben sich 7

wesentliche Gründe:



Grund 1: Attraktivität für Bewerber



Unternehmen, die sich sozial engagieren, werden häufig positiv wahrgenommen und

Dank Corporate Volunteering sind Mitarbeiter zufriedener und wechseln weniger



