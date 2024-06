"Ein Aktiensplit ist ein Vertrauensbeweis des Managements, dass die Aktie ihren Wert halten wird, da der Aktienkurs in der Regel steigt", sagt Howard Silverblatt, Senior Analyst bei S&P Dow Jones Indices. Die rasanten Gewinne von Nvidia haben den breiten Markt auf Rekordhöhen getrieben. Laut Silverblatt machte die Rallye von Nvidia etwa ein Drittel der Rendite des S&P 500 seit Jahresbeginn und mehr als ein Viertel der Rendite des S&P 500 im Monat Mai aus.

Der Split bedeutet, dass die Besitzer von Nvidia-Stammaktien zehn Aktien für jede von ihnen gehaltene Aktie erhalten haben. Laut einer Analyse der Bank of America (BofA) steigen Aktien in den zwölf Monaten nach der Ankündigung eines Aktiensplits im Durchschnitt um 25 Prozent, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum durchschnittlich zwölf Prozent zulegt. Dies gilt "für alle Marktregime", so Jared Woodard, Investment- und ETF-Stratege bei der BofA, in einer Mitteilung an Kunden.