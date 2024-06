Stockstadt / Main (ots) - Effiziente Nutzung von Solarstrom für

Elektrofahrzeuge:



Passend zur mobilen Wallbox PANTABOX kommt im Sommer vom gleichen Hersteller die

Lösung, um mit eigenem Solarstrom das E-Auto zu laden.



Vor gut einem Jahr startete die erste, echte mobile Wallbox vom Hersteller INRO

Elektrotechnik auf dem Markt. Der PANTABOX Energiemanager ist die nächste

Neuentwicklung des innovativen Mittelständlers aus Stockstadt am Main. Damit

wird PV-Überschussladen möglich - also das Laden mit Strom aus der eigenen

Photovoltaikanlage.





Funktionen und VorteileEin Energiemanager verbindet Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) und Wallboxen undermöglicht es, den selbst erzeugten Solarstrom direkt zum Laden von Elektroautoszu nutzen.Der PANTABOX Energiemanager überwacht kontinuierlich die Stromproduktion derPV-Anlage und identifiziert den überschüssigen Strom, der nicht im Haushaltverbraucht wird. Dieser Überschuss kann zum Laden des Elektrofahrzeugs genutztoder ins Stromnetz eingespeist werden. Nutzer können in der zugehörigen Appfestlegen, zu welchem Zeitpunkt das Fahrzeug mit welchem Ladestand verfügbarsein soll. Der Energiemanager berechnet automatisch den optimalen Ladeplan undstellt sicher, dass das Fahrzeug zum gewünschten Zeitpunkt den eingestelltenLadestand erreicht.Die Einrichtung des Energiemanagers erfolgt über die PANTABOX Energiemanager Appund erfordert keine Fachkraft. Nutzer verbinden ihre Geräte im selben lokalenNetzwerk und konfigurieren die gewünschten Einstellungen. Im Alltag genügt es,das Auto anzustecken und den gewünschten Ladestand in der App einzustellen.Kostenersparnis und NachhaltigkeitDurch die Nutzung des eigenen Solarstroms können die Stromkosten erheblichgesenkt werden. Laut PANTABOX amortisiert sich der Energiemanager in der Regelbereits im ersten Jahr und bietet in den Folgejahren weitere Einsparungen. Zudemverbessert die Nutzung lokal erzeugten Solarstroms die Emissionsbilanz derNutzer.Kompatibilität und ErweiterungenDer PANTABOX Energiemanager ist mit Wechselrichtern und Wallboxen führenderHersteller kompatibel und wird kontinuierlich um neue Integrationen erweitert,um eine breite Nutzerschaft anzusprechen.Weitere Informationen zum PANTABOX Energiemanager sind auf der Website desUnternehmens verfügbar: http://www.pantabox.dePressekontakt:INRO Elektrotechnik GmbHLeiderer Straße 1263811 Stockstadtinro-et.deJonas EisertProduktmanagementT: +49 6027 2085-288E: mailto:jonas.eisert@inro-et.deSandra VicumMarketingT: +49 6027 2085-267E: mailto:sandra.vicum@inro-et.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175221/5797556OTS: INRO Elektrotechnik GmbH