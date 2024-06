(Neu: mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research hat den Papieren von Cancom am Montag kräftigen Schub gegeben. Am Morgen sprang der Kurs in der Spitze um 7,4 Prozent nach oben auf 32,28 Euro und näherte sich damit dem jüngsten Zwölfmonatshoch bei fast 33 Euro. Zur Mittagszeit stand dann noch ein Plus von 6,5 Prozent auf 32 Euro auf der Kurstafel.

Die Bremse bleibe noch angezogen, dabei drehe der Motor bereits höher, titelte Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den IT-Dienstleister bis 2026 an. Sein Kursziel erhöhte der Experte auf 42 Euro, was trotz der starken Kursentwicklung am Montag noch mehr als 30 Prozent an Kurspotenzial verspricht.