Der Titel beendete den Freitagshandel mit einem Minus von über 39 Prozent und verzeichnete damit laut Dow Jones Market Data die schlechteste Tagesperformance seit Februar 2021. Das Kursminus hat Gill demnach rund 200 Millionen US-Dollar gekostet. Unser Aktienexperte Markus Weingran spricht in seiner Börsenlounge um 14 Uhr über den Stream vom Freitag. Am Montag startet die Aktie den Rebound und notiert vorbörslich zeitweise knapp zehn Prozent höher.

Keith Gill ging am Freitag live, um seine Argumente für den Videospielhändler GameStop vorzubringen, der seiner Meinung nach unter CEO Ryan Cohen einen Wandel vollziehen kann. "Ich glaube an diesen Kerl – er könnte es schaffen", sagte Gill seinem YouTube-Publikum, das am Freitag von 714.000 auf 924.000 Abonnenten anwuchs. Der Livestream dauerte fast 51 Minuten, brachte jedoch keine wichtigen Neuigkeiten und konnte so die Talfahrt der Aktie nicht aufhalten.

Der Handel der Aktie wurde im Laufe des Freitags aufgrund von Volatilität wiederholt gestoppt, nachdem das Unternehmen überraschend den Gewinnbericht vorzog und einen Verlust für das erste Quartal veröffentlicht hatte. In einer Mitteilung an die Börsenaufsichtsbehörde vom Freitagmorgen kündigte das Unternehmen außerdem eine Kapitalerhöhung an.

Inzwischen prüft die Wertpapieraufsichtsbehörde von Massachusetts die Handlungen von Roaring Kitty. Der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, hat ebenfalls in einem kürzlich durchgeführten Interview angedeutet, dass die SEC eventuell auch die Aktivitäten von Gill im Zusammenhang mit GameStop unter die Lupe nehmen könnte.

Jay Woods, Chief Global Strategist bei Freedom Capital Markets, sagte, dass Gills Aktivitäten zwar als unethisch angesehen werden könnten. Er glaubt jedoch nicht, dass es kriminell ist, insbesondere wenn man bedenke, dass der Trader niemanden zum Kauf der Aktie gedrängt hat – oder überhaupt etwas gesagt hat. "Würde ich Keith Gill mit Warren Buffett vergleichen? Nein, aber [Gills] Einfluss ist sehr ähnlich. Die Leute wollen auf seinem Kielwasser reiten", so Woods. Und weiter: "Es gibt Auswirkungen, weil die Leute genau wissen wollen, was wir online tun können und was nicht. Diese [Markt-]Bewegungen sind keine normalen Bewegungen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,05 % und einem Kurs von 28,50EUR auf Tradegate (10. Juni 2024, 13:23 Uhr) gehandelt.