Frankfurt am Main (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 10.06.2024 - 10:00



Bitte beachten Sie, dass der zweite Bulletpoint und zweite Absatz der

Presseerklärung korrigiert wurden.



- Christiane Laibach: "Wiederaufbau gelingt nur im Schulterschluss von

internationaler Staatengemeinschaft und Privatwirtschaft"

- KfW unterstützt Ukraine im Auftrag von Bund und EU aktuell mit mehr als 60

laufenden Projekten

- Zusätzliche Zusagen für Wiederherstellung von Stromversorgung und

Energieinfrastruktur sowie Ausbildung geplant





Die KfW hat angekündigt, bei der bevorstehenden Ukraine-Wiederaufbau-Konferenzweitere Schlüsselprojekte mit der Ukraine zu lancieren. Dabei sieht sie es alseine Priorität, dass weiteres Privatkapital für den Wiederaufbau der Ukrainemobilisiert wird und entsprechende Finanzinstrumente genutzt werden können. Denndie Mittel der internationalen Staatengemeinschaft für Investitionen in dieUkraine sind begrenzt. Die Konferenz findet am Dienstag und Mittwoch mitBeteiligung der KfW in Berlin statt.Aktuell unterstützt die KfW die Ukraine im Auftrag der Bundesregierung und derEU mit mehr als 60 laufenden Projekten. Seit dem Start des russischen Angriffsauf die Ukraine vor zwei Jahren hat die KfW für die Ukraine ca. 1,4 Mrd. EUR neuzugesagt. Die KfW ist bereits seit den 1990er Jahren ein Partner der Ukraine undverfügt über ein großes Netzwerk und viel Expertise vor Ort."Der Wiederaufbau wird nur im Schulterschluss von internationalerStaatengemeinschaft und Privatwirtschaft gelingen", sagte Christiane Laibach,Mitglied des Vorstands der KfW. "In Berlin sollen internationale und ukrainischeAkteure mögliche Lösungen für die Sicherung der ukrainischen Wirtschaft schonwährend des laufenden Krieges identifizieren."Von besonderer Bedeutung sind laut der KfW Finanzinstrumente speziell fürUnternehmen, die vor Ort aktiver werden wollen. "Das Ziel ist, dieInvestitionsbereitschaft und -tätigkeit zu stärken", unterstrich Laibach. "Diesist für den Wiederaufbau des Landes unerlässlich."Neben den langfristigen Herausforderungen eines Wiederaufbaus bleibt es für dieMenschen in der Ukraine eine tägliche Herausforderung, den Alltag zu meistern.Laibach: "Umso wichtiger ist es, staatliche Funktionen so weit wie möglichaufrechtzuerhalten und die Lebensbedingungen der Menschen einigermaßenerträglich zu machen. Zugleich müssen wir die Ansätze und Möglichkeiten einesWiederaufbaus ausschöpfen sowie die Perspektive eines EU-Beitritts im Blickbehalten."Neben Programmen zur Schaffung von Wohnraum oder sozialer Infrastruktur und