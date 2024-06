Diese jüngste Preissenkung ist die bedeutendste des laufenden Jahres und ein klarer Versuch des US-amerikanischen Autobauers, den Absatz anzukurbeln. Die Ankündigung folgt auf interne Mitteilungen an die Belegschaft in der vergangenen Woche, die Produktion im Juni an mehreren Tagen auszusetzen, um die Betriebsabläufe in der einzigen europäischen Tesla-Fabrik in Grünheide zu optimieren.

Die Maßnahmen scheinen eine Reaktion auf die steigenden Bestände unverkaufter Fahrzeuge zu sein, wie das Bild von Tausenden geparkten Teslas auf einem alten Militärgelände nahe Berlin eindrücklich zeigt. Die Aufnahmen eines Handelsblatt-Redakteurs in einem Post auf X zeigen reihenweise fabrikneue E-Autos.

In Neuhardenberg gibt es einen der größte Tesla-Parkplätze der Welt. Der Konzern hat tausende Fahrzeuge auf einem DDR-Militärflugplatz abgestellt. pic.twitter.com/n7U4sdgjsx — Lars-Marten Nagel (@lmn80) June 8, 2024



Wird das Model Y also zum Ladenhüter? Zumindest kommt der US-Autobauer so den Zielen von CEO Elon Musk, die Produktion auf eine Million Autos jährlich zu steigern, nicht viel näher.

Stattdessen verzeichnete Tesla im ersten Quartal 2024 den ersten Rückgang bei den Auslieferungen seit vier Jahren. In Deutschland, einem Schlüsselmarkt für Elektrofahrzeuge, sanken die Neuzulassungen im Mai um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei Tesla mit einem Rückgang von 64 Prozent besonders hart getroffen wurde.

Die Gründe für den Absatzrückgang sind vielfältig. Neben einer allgemein schwächeren Nachfrage nach Elektroautos machen auch preisgünstige chinesische Modelle den etablierten Herstellern zunehmend Konkurrenz.

Die Aktie des Unternehmens hat seit Jahresbeginn rund 28 Prozent an Wert verloren. Zuletzt hatten auch viele Tesla-Investoren der ersten Stunde Kritik geäußert (wallstreetONLINE berichtete).

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 164,4EUR auf Tradegate (10. Juni 2024, 14:27 Uhr) gehandelt.





