OeNB und SUERF eröffneten heute Volkswirtschaftliche Tagung

Wien (APA-ots) - "Löhne, Preise, Produktivität - wir müssen die strukturellen Veränderungen unsere Zeit verstehen, wenn wir künftig informierte Entscheidungen treffen wollen." So äußerte sich OeNB-Gouverneur Robert Holzmann heute in Wien zu Herausforderungen und Chancen für die Zentralbank von morgen. Anlass: die Eröffnung der Volkswirtschaftlichen Tagung von Nationalbank und SUERF.

Heute eröffneten OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und

SUERF-Präsident Donato Masciandaro im Kassensal der Nationalbank die diesjährige Volkswirtschaftliche Tagung in Wien. Thema: "The central bank of the future: opportunities and challenges. Die Veranstalter sind heuer die OeNB (Oesterreichische Nationalbank) und SUERF - The European Money and Finance Forum, im Fokus steht die Zentralbank der Zukunft.