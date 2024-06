LONDON (dpa-AFX) - Der britische Gesundheitsdienst NHS bittet nach einer Cyberattacke auf mehrere Krankenhäuser dringend um Blutspenden. Der Angriff, hinter dem eine russische Hackergruppe stecken soll, führe dazu, dass die Blutgruppe von Patienten nicht so schnell wie gewohnt getestet werden könne, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Der NHS rief daher dringend zu Spenden der Blutgruppen 0 negativ und 0 positiv auf. Menschen mit der Blutgruppe 0 negativ gelten als sogenannte Universalspender. Ihr Blut kann allen Patienten verabreicht werden und ist daher gerade bei Notfällen gefragt, wenn keine Zeit ist, um einen Test durchzuführen. 0 positiv ist die am häufigsten auftretende Blutgruppe und daher ebenfalls begehrt.