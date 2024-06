Deutsche Anleihen unter Druck - Angekündigte Neuwahlen in Frankreich belasten Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag in einem allgemein schwachen Marktumfeld für Anleihen aus der Eurozone gesunken. Nachdem sich die Notierungen zum Handelsauftakt noch stabil halten konnten, gerieten sie bis zum Mittag unter …