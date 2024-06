Mit 7,9 Millionen lebt der größte Anteil von ihnen in Nordamerika, gefolgt von Asien-Pazifik mit 7,4 Millionen, Europa mit 5,8 Millionen, Lateinamerika mit 0,9 Millionen, dem Mittleren Osten mit 0,6 Millionen und Afrika mit 0,2 Millionen vermögenden Personen.

Besonders in Asien-Pazifik wuchs die Zahl der Dollar-Millionäre zwischen 2008 und 2023 mit einer annualisierten Rate von 7,8 Prozent besonders schnell, gefolgt von Nordamerika mit 7,5 Prozent, dem Mittleren Osten mit 6,0 Prozent, Europa mit 5,5 Prozent und Afrika mit 4,9 Prozent jährlich.

Doch welche Erkenntnisse lassen sich daraus ableiten?

1. Unternehmertum

Zwar gibt es auch unter bestimmten Berufsständen wie Ärzten oder Vorständen viele Millionäre, doch die überwiegende Zahl der vermögenden Personen sind Unternehmer. Allein in Deutschland sind beispielsweise 73 Prozent von ihnen selbstständig. Somit ist das Vermögen meist in Firmen investiert, die viele Arbeitsplätze schaffen und einen großen Teil zum Steueraufkommen beitragen.

2. Investitionen

Viele Millionäre investieren in ihre und halten große Anteile an ihren Unternehmen. Sie gehen somit größere Risiken ein. Der World Wealth Report zeigt allerdings nicht, dass viele Unternehmer scheitern. Ein einmal aufgebautes Vermögen kann deshalb auch wieder verloren gehen. So haben beispielsweise in den vergangenen Jahren viele chinesische Immobilienfirmen stark an Wert verloren oder mussten Insolvenz anmelden.

3. Diversifikation

Zahlreiche Dollar-Millionäre stellen ihr privates Vermögen breit auf. 2023 hatten sie durchschnittlich 25 Prozent in Geldvermögen, 20 Prozent in Anleihen, 19 Prozent in Immobilien, 21 Prozent in Aktien und 15 Prozent in alternative Anlagen wie Hedge- oder Private-Equity-Fonds investiert.

Insbesondere der Aktienanteil in der Vermögensallokation ist seit 2018 von damals 31 Prozent auf heute 21 Prozent deutlich gesunken, während die Millionäre in alternative Investments, Immobilien und Anleihen umschichten.

Der breite Anlagemix erklärt, warum die Vermögen zwischen 2008 und 2023 kontinuierlich zulegten und beispielsweise auch während der zwischenzeitlichen Krisen nicht stark einbrachen.

4. Nutzung von Steuergestaltungsmöglichkeiten

Wer einmal Vermögen besitzt, möchte es bewahren und vermehren. Viele Millionäre suchen deshalb nach Wegen, möglichst wenig Steuern zu zahlen. So werden Unternehmen meist geringer als Privateinkommen besteuert. Die HNWIs nutzen aber auch Family Offices und Stiftungen, um ihr Vermögen zu verwalten oder über sie zu investieren. Anders als bei Privatvermögen und -einkommen kommen hier größtenteils geringere Steuersätze zur Anwendung.

Fazit World Wealth Report

Die Zahl der Millionäre wächst stetig. Sie haben ihr Vermögen oft mit eigenen Unternehmen aufgebaut und diversifizieren, wobei sie Aktienbestände derzeit eher abbauen. Neben breit gestreuten Investitionen nutzen sie auch Steuergestaltungsmöglichkeiten zum Vermögensaufbau, tragen aber dennoch weiterhin einen großen Teil zum Steueraufkommen bei.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion





