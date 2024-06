Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Wesentliche Bedingungen für einen Ausbau der Geschäftsaktivitätensind politische und wirtschaftliche Stabilität (61% bzw. 51%) sowie dieVerfügbarkeit öffentlicher Fördermittel und Garantien (28%)- Geschäftserwartungen: 42% der Befragten erwarten in den kommenden zwölfMonaten eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in der Ukraine; 48%erwarten keine Veränderung; 10% gehen von einer Verschlechterung aus- Investitionsabsichten: 43% der Unternehmen planen neue Investitionen in derUkraine; lediglich 8% wollen de-investieren- Chancen: 48% sehen Marktzugang als größte Chance, 39% die Verfügbarkeitqualifizierter Arbeitskräfte und 36% die Beteiligung an Programmen zumWiederaufbau der Ukraine- Markteintritt: Mehr als die Hälfte der Befragten nennen Zugang zu lokalenUnternehmensnetzwerken (59%) sowie Zugang zu Marktinformationen (54%) alswesentliche Geschäftsvoraussetzungen- Herausforderungen: Für 53% ist der fortdauernde Krieg die größte Hürde, für38% sind es Sicherheitsrisiken für die eigenen Mitarbeitenden und für 31% dielokale Korruption. Das neu in Kraft getretene Mobilisierungsgesetz wird dieVerfügbarkeit von Arbeitskräften weiter limitieren.- Fördermittel nutzen: Deutschland und die EU haben milliardenschwereFörderprogramme aufgesetzt. Aber 35% der deutschen Unternehmen glauben, dassdie Mittel für ihre Zwecke ungeeignet sind; 20% haben von den Programmen nochnichts gehört.Der Wirtschaftsstandort Ukraine wächst trotz des russischen Angriffskriegs nachAngaben des Internationalen Währungsfonds: Während das Bruttoinlandsprodukt(BIP) des Landes im ersten Kriegsjahr 2022 um 29% schrumpfte, erzielt dieUkraine im Jahr 2023 voraussichtlich eine Wachstumsrate von 3,2%. Für 2024 wirdein weiteres Wachstum von 6,5% prognostiziert. Wesentlichen Anteil hieran hatdie Kriegswirtschaft, das heißt die Produktion von Waffen und Munition, sowiedie Aufrechterhaltung bzw. der Wiederaufbau der von Russland zerstörtenInfrastruktur.Welche wirtschaftlichen Auswirkungen dies auf deutsche Unternehmen hat, zeigtder erstmals erstellte "German-Ukrainian Business Outlook" , eine gemeinsameGeschäftsklima-Umfrage von KPMG in Deutschland und der Deutsch-UkrainischenIndustrie- und Handelskammer (AHK Ukraine) . Für sie wurden 142 Unternehmen mitbereits bestehenden oder geplanten Geschäftsaktivitäten in der Ukraine befragt.Geschäftserwartungen sind vorsichtig optimistischDas aktuelle Geschäftsklima schätzen deutsche Unternehmen für die Ukrainegemischt ein. Danach bewerten 24% der Befragten die aktuelle Geschäftssituationals gut, aber ebenso viele als schlecht; 52% als weder gut noch schlecht.