Morgan-Stanley-Analyst Stephen Grambling bekräftigt am Montag seine Übergewichtung der Aktie. Sein Kursziel von 51 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 38,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Die Investmentbank argumentiert, dass sich Steuererhöhungen nicht eins zu eins übertragen lassen und nicht als ausgemachte Sache für alle Märkte angesehen werden sollten.

"Staatliche Haushaltsdefizite sind nicht allgegenwärtig, so dass höhere Steuern nicht als ausgemachte Sache angesehen werden sollten", so der Analyst. Er fügt hinzu, dass die Steuern nicht gleichwertig sind, da die Betreiber Investitionen, Marketing und Werbung einschränken. "Wo es einen Bedarf an Steuern gibt, um die Budgets zu füllen, könnte die schrittweise Legalisierung von Glücksspielen auch eine Chance sein", so Grambling.