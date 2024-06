Weltweit liefern sich Batteriekonzerne einen Kampf um Reichweiten und Ladezeiten. Ein Ausweg könnten Niobium-Batterien sein. Doch das Material ist knapp. Die weltweit erste neue Mine seit Jahrzehnten könnte für Abhilfe schaffen. Eigentümer Globe Metals & Mining will in zwei Jahren in Produktion gehen. Eine Herausforderung muss das Unternehmen zwar noch meistern, einen ersten Finanzierungspartner hat man aber bereits gefunden.

Niobium? Nie gehört!

Niobium? Noch nie gehört! So reagieren viele Investoren, wenn Sie von dem Metall hören. Das jedenfalls berichtet Paul Smith, Vorstandsvorsitzender von Globe Metals & Mining. Dabei steckt viel Power in dem Metall, dass bald für neue Dynamik bei Batterien für Elektroautos sorgen könnte. Denn das größte Problem der Branche sind die Ladezeiten und die Reichweiten. Mit Lithium-Ionen-Batterien auf Basis von Niobium könnten diese radikal gesenkt beziehungsweise erhöht werden. Der Hersteller Nyobolt aus Großbritannien will bereits dieses Jahr mit der ersten Batterie in Serie gehen. Und auch der größte Niobium-Hersteller der Welt, das Familienunternehmen CBMM aus Brasilien, arbeitet mit einem Motorradhersteller an entsprechenden Batterien. Es riecht nach Durchbruch in der Branche.

Die neueste Niobium-Mine der Welt

Weltweit gibt es neben CBMM aber kaum börsengelistete Niobium-Hersteller. Eine Ausnahme ist das Unternehmen Globe Metals & Mining, deren Aktien in Australien und Deutschland gehandelt werden (ASX: GBE, Frankfurt: G4U). Sie haben das Kanyika-Vorkommen in Malawi entwickelt und stehen nun kurz vor dem Abbau des Metalls. Allerdings muss noch eine Hürde gemeistert werden. So muss der Minenbau noch finanziert werden. Globe Metals & Mining veranschlagt hier für die erste Phase rund 46 Mio. US-Dollar. Das Geld soll jeweils zu einem Drittel aus einem Kredit einer Förderbank, durch ein Offtake-Agreement (deutsch: Abnahmevereinbarung) sowie aus Eigenmitteln durch die Ausgabe von Aktien finanziert werden. Die Förderbank hat schon zugesagt und nun arbeitet Paul Smith vor allem an dem Eckfeiler Offtake.

Seite 2 ► Seite 1 von 4