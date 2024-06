AKTIE IM FOKUS Adidas schwächeln noch etwas vor EM Die Aktien von Adidas haben sich am Montag in einem schwächeren Marktumfeld knapp behauptet. Bei einem Minus von 0,2 Prozent auf 230,60 Euro kann allerdings noch nicht von Vorfreude auf die am Freitag beginnende Fußball-Europameisterschaft …