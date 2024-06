Stuttgart, Deutschland (ots) - Im Mai 2024 erlebten die Durchschnittspreise für

Kraftstoffe in Deutschland einen deutlichen Rückgang, besonders bemerkbar war

dies beim Diesel. Der Preis für einen Liter Super E5 sank um 4 Cent, Super E10

um 4,1 Cent und Diesel fiel um 6,5 Cent. Über Feiertage wie das

Pfingstwochenende, Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam gab es keine

auffälligen Schwankungen. Nach den Preissteigerungen der vergangenen Monate ist

das allgemeine Preisniveau erstmals wieder deutlich gesunken.



Der Durchschnittspreis pro Liter lag im Mai bei 1,869 Euro für Super E5, 1,81

Euro für Super E10 und 1,665 Euro für Diesel. Gleich zu Monatsbeginn bis zum 7.

Mai waren die Preise am höchsten. Danach zeigten sie einen abfallenden Trend.

Während sie in der Monatsmitte leicht schwankten, zeigten die Preise zum Ende

des Monats hin wieder eine klare Tendenz zum weiteren Rückgang. Freitag und

Dienstag waren durchschnittlich die günstigsten Tage, im Gegensatz dazu waren

Sonntag und Mittwoch die teuersten Tage.







Autobahnen. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E5 auf Autobahnen

lag bei 2,032 Euro, was einem Rückgang von 6,4 Cent pro Liter im Durchschnitt

entspricht. Sachsen (2,305 Euro) und Hamburg (2,308 Euro) hielten unverändert

weiterhin die Spitzenpositionen für die höchsten Kraftstoffpreise auf

Autobahnen.



Geringere Preisschwankungen, Diesel sinkt deutlich



Die täglichen Preisschwankungen für Super E5 und E10 gingen im Mai 2024

ebenfalls leicht zurück. Im Tagesverlauf lagen die durchschnittlichen

Unterschiede pro Liter nun zwischen 5,3 und 9 Cent. Bei Diesel war der Rückgang

bei den Tagesschwankungen noch deutlicher: Während die maximalen täglichen

Preisdifferenzen im April noch bei 11,7 Cent lagen, reduzierten sie sich im Mai

auf höchstens 8,7 Cent.



Günstige Spritpreise im Nordosten und Osten



Im Mai 2024 gab es nur geringe Preisunterschiede zwischen den Bundesländern für

Kraftstoffe im Vergleich zum Vormonat. Besonders günstige Preise wurden im

Nordosten des Landes verzeichnet, wo in Berlin ein Liter E5-Benzin für

durchschnittlich 1,835 Euro getankt wurde. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (1,846

Euro) und Sachsen-Anhalt (1,855 Euro) lagen die Preise unter dem

Bundesdurchschnitt. Im Gegensatz dazu waren die Kraftstoffpreise in

Schleswig-Holstein und Thüringen mit jeweils 1,88 Euro pro Liter sowie in Bremen

mit 1,887 Euro am höchsten.



Der durchschnittliche Preis für Kraftstoff an Autobahntankstellen im Mai stellte

sich wie folgt dar: Super E5 kostete im Schnitt 2,032 Euro pro Liter, Super E10 Seite 2 ► Seite 1 von 3



