WASHINGTON/KAIRO (dpa-AFX) - Dem von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für eine Waffenruhe im Gazakrieg hat nach Worten seines Außenministers nur die islamistische Hamas nicht zugestimmt. "Die einzige Partei, die nicht Ja gesagt hat, ist Hamas", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag in Kairo. "Länder in der Region und weltweit" würden den Plan unterstützen. "Der einzige Außenseiter derzeit ist Hamas."

Biden hatte den Entwurf für einen Deal in drei Phasen zur Beendigung der Kämpfe in Gaza präsentiert, dem Israel nach US-Darstellung bereits zugestimmt hat. "Israel hat Bidens Vorschlag angenommen und sie waren entscheidend bei der Ausarbeitung. Das ist die offizielle Position der israelischen Regierung", sagte Blinken in Kairo. Eine klare und öffentliche Zustimmung zu dem Plan gab es von Israels Regierung bisher aber nicht.

Blinken reiste laut Kreisen am Kairoer Flughafen mit einer etwa 40-köpfigen Delegation an, wo er am Montag unter anderem mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammenkam. Am Nachmittag reiste er weiter, wie auf Bildern des Fernsehsenders Al-Arabija zu sehen war. Während seiner Nahostreise will Blinken bis Mittwoch außer Ägypten auch Israel, Jordanien und Katar besuchen. Israel und die Hamas verhandeln nicht direkt miteinander. Die USA, Ägypten und Katar treten als Vermittler auf./jot/DP/ngu