Nürnberg (ots) - Der Retourenhandel ermöglicht es Unternehmen, mit ihrenRückgaben und B-Waren doch noch Umsätze zu generieren - Kunden wiederum könnendadurch gute Produkte zu fairen Preisen erwerben. Konstantinos Vasiadis ist derGeschäftsführer der elvinci.de GmbH, einem modernen Retourenunternehmen: Inseinem umfangreichen Sortiment befinden sich stets zahlreiche Backöfen - warumdas so ist und von welchen Vorteilen Retourenhändler beim Handel mit Backöfenprofitieren, erfahren Sie im folgenden Artikel.Die Konditionen, um in Deutschland einen gekauften Artikel zurückzugeben, sindäußerst verbraucherfreundlich: In Onlineshops gibt es grundsätzlich undunabhängig von den Gründen ein 14-tägiges Rückgaberecht. Häufig gewähren dieHändler sogar längere Fristen, vor allem rund um die Weihnachtszeit. Darüberhinaus übernehmen viele Anbieter die Versandkosten für die Rücksendung. Ausdiesen Regelungen resultieren überdurchschnittlich viele Retouren - tatsächlichwerden in ganz Europa nirgendwo mehr Pakete zum Anbieter zurückgeschickt als inDeutschland. Hersteller können Retouren zwar erneut als Neuware verkaufen,sobald durch die Hin- und Rücksendung jedoch Gebrauchsspuren auftraten, ist diesnicht mehr möglich. Nicht nur verdienen sie an den betroffenen Produkten keinGeld, solange sie in ihren Lagern liegen - vor allem bringt das erheblicheZusatzkosten mit sich."Retourenhändler sind Vermittler zwischen Unternehmen und Herstellern auf dereinen und Gebrauchtwarenhändlern auf der anderen Seite. Sie sammeln Rückläuferund B-Waren von vielen Anbietern und bieten sie anschließend gebündelt zumWeiterverkauf an", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der elvinci.deGmbH. "Um dabei sowohl kundenorientiert als auch profitabel arbeiten zu können,braucht es neben durchdachten Prozessen und verlässlichen Partnern jedoch auchdie richtigen Waren." Unter dieser Prämisse und auf Basis durchdachterWarenmanagement-Systeme hat die elvinci.de GmbH eine Plattform geschaffen, überdie Händler schnell und ohne zusätzlichen Aufwand personalisierteProduktpaletten erwerben können. Immer gefragter sind dabei auch Backöfen - keinWunder, bieten sie doch eine Reihe spannender Vorteile.Hohe Verfügbarkeit von BacköfenIn nahezu jeder Küche findet sich ein Backofen - es handelt sich demnach um einProdukt mit einer hohen Nachfrage. Entsprechend hoch sind jedoch auch dieRücksendungen. Für die Retourenhändler bedeutet dies, dass sie aus einemumfangreichen Sortiment, bestehend aus verschiedenen Marken und Modellen, wählenund dadurch individuell auf Kundenwünsche eingehen können.