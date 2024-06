Würzburg/Saarbrücken/Essen (ots) - Iqony, der grüne Wachstumsbereich des Essener

STEAG-Konzerns, führt sein Solar- und Wind-Geschäft in einem gemeinsamen

Geschäftsbereich zusammen. Die Tochtergesellschaft, unter deren Dach künftig

beide Geschäftsfelder gebündelt werden, firmiert seit dem 30. Mai 2024 als Iqony

Sustainable Energy Solutions GmbH (Iqony Sens).



"Die Integration der beiden bisherigen Business Units zu einer einzigen, noch

effizienteren und kraftvolleren Einheit ist für uns ein entscheidender Schritt

auf dem Weg vom Projektentwickler hin zu einem der führenden europäischen

Erzeuger erneuerbarer Energie", erklärt Dr. Andreas Reichel, CEO und

Arbeitsdirektor von STEAG und Iqony.





Unter der Leitung der beiden Geschäftsführer André Kremer und Joël Wagner sollIqony Sens Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Onshore-Windund Flächen-PV heben.Künftige strategische AusrichtungDas Geschäft der neuen Business Unit basiert auf zwei Säulen: Im Bereich IPP(Independent Power Producer) sind die Projektentwicklung und -steuerunggebündelt. Der künftig vermehrt selbst erzeugte Strom wird dann über denkonzerneigenen Handelsbereich der Iqony vermarktet. Der Bereich EPC und O&M(Engineering, Procurement, Construction plus Operations & Maintenance) umfasstdas Errichten und Warten von Anlagen im Bereich Wind und PV."Bisher waren wir vor allem für die Entwicklung, EPC-Dienstleistungen undO&M-Services einzelner PV-Anlagen ein geschätzter Partner", sagt André Kremer,Geschäftsführer von Iqony Sens. "Künftig werden wir unsere langjährige Erfahrungin der Solarbranche stärker mit der Wind Expertise von Iqony verzahnen und imIPP-Bereich auch langfristig im Unternehmen halten.""Als Independent Power Producer werden wir nicht nur deutlich mehrgrundlastfähigen Strom zur Verfügung stellen können, wir setzen zudem auf eineZukunft, in der erneuerbare Energiequellen die Hauptrolle im globalenEnergiemarkt spielen", ergänzt Joël Wagner, Geschäftsführer von Iqony Sens.Anstehende Wind- und PV-ProjekteMit der Integration der beiden Bereiche Solar und Wind wird Iqony Sens nebenseiner starken Positionierung als Projektentwickler und Dienstleister künftigauch die des integrierten Anlagenbetreibers und Energieerzeugers einnehmen.Bislang kommen die eigenen Wind- und Solarparks auf eine installierte Leistungvon rund 250 Megawatt (MW); bis Ende des Jahrzehnts strebt Iqony eineVervierfachung dieses Portfolios an.So hat Iqony erst kürzlich den Zuschlag für den geplanten Windpark Mosbach (miteiner installierten Leistung von rund 61 MW) im baden-württembergischenNeckar-Odenwald-Kreis erhalten. Überzeugen konnte Iqony dabei mit seinerlangjährigen Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern, derlokalen Bevölkerung bei der Realisierung von Windparks sowie mit attraktivenBeteiligungsoptionen für die Flächeneigentümer.Im PV-Bereich startete kürzlich die Realisierung eines EPC-Projekts inWensickendorf. Dabei entsteht ein PV-Park mit einer installierten Leistung vonüber 32 Megawatt (MWp). Die zu erwartende Jahreserzeugung von über 33.000Megawattstunden (MWh) sorgt künftig für eine strukturelle Einsparung vonschätzungsweise 5.500 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr.Meilenstein Asterion-EinstiegIm vergangenen Jahr hatte der spanische Infrastrukturinvestor Asterion denIqony-Mutterkonzern STEAG übernommen. "Das ermöglicht uns, die Transformationunseres Unternehmens beschleunigt voranzutreiben und künftig noch stärker ineigene Projekte zu investieren", sagt STEAG-CEO Andreas Reichel. Vor diesemHintergrund sei die Integration der Wind- und PV-Kompetenzen ein weiterer,bedeutender Meilenstein der strategischen Neuausrichtung der STEAG-Gruppeinsgesamt.Austausch auf der IntersolarIqony Sens wird die strategische Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells auf derIntersolar in München (19.-21. Juni) thematisieren. Am Stand A4.280 stehen nebenden Projektexpertinnen und -experten auch die beiden Geschäftsführer AndréKremer und Joël Wagner als Gesprächspartner bereit.Kommen Sie gerne vorbei oder melden Sie sich im Vorfeld bei unseremPressesprecher Daniel Mühlenfeld (E mailto:daniel.muehlenfeld@iqony.energy | T+49 (0)201 801 4262).Pressekontakt:Daniel MühlenfeldPressesprecher & Stakeholder Relations,stv. Bereichsleiter Kommunikation u. MarketingT +49 201 801-4262F +49 201 801-4250E mailto:daniel.muehlenfeld@iqony.energyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175224/5797929OTS: Iqony GmbH