Telehouse Canada nimmt seine ersten drei Rechenzentren in Toronto in Betrieb Der weltweit führende Anbieter von Rechenzentren baut das Carrier-Ökosystem in den wichtigsten Rechenzentren Kanadas aus, um die Konnektivität zu erhöhen und die digitale Wirtschaft Kanadas zu beschleunigen TORONTO, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ - …