Eschborn (ots) - Ein Kommentar von Ralf Bauer, Senior Vice President,verantwortlich für das Deutschlandgeschäft von CGILänder wie die USA und China gelten als Spitzenreiter in Sachen KünstlicheIntelligenz. Und Deutschland? Hier wird KI oft lediglich alsProzessbeschleuniger oder Effizienzoptimierer betrachtet - und auch soeingesetzt. Dabei sind die KI-Optionen weitaus größer. Doch viel zu häufig habenEntscheider Berührungsängste und schöpfen die Innovationspotenziale für ihrUnternehmen nicht annähernd aus.Künstliche Intelligenz ist längst praxistauglich geworden. Sie optimiert nichtnur bestehende Geschäftsmodelle, sie verändert sie auch und schafft gleichzeitigRaum für neue Wertschöpfungsmodelle. Das hat nicht selten einen enormen Druckauf das tradierte Geschäft zur Folge. Bestes Beispiel dafür ist der Trend wegvom Produktverkauf hin zu Service-Abonnements, von "Mobility-as-a-Service" bishin zu "Druckluft-as-a-Service". Diese Erkenntnis scheint allerdings noch nichtausreichend in den deutschen Chefetagen angekommen zu sein. Und derzielgerichtete Schritt in die Praxis ist sogar noch seltener zu sehen. DieGründe dafür sind mannigfaltig. Sie liegen meiner Erfahrung nach in einerMischung aus Abwarten, Silodenken, Personalmangel, fehlendem Change Managementund unzureichendem KI-Know-how oder schlicht in dem Glauben, ein zu großesRisiko einzugehen.Aktuell wird KI in vielen deutschen Unternehmen vor allem von KI-Expertengetrieben. Das aber ist zu kurz gedacht, denn was häufig fehlt, ist dieTransformation von KI ins Business. Und dafür ist nicht die IT-Abteilungverantwortlich, sondern federführend die Unternehmensleitung. Es mangelt daherin den meisten Betrieben noch an einer Strategie, die über den KI-Tellerrandhinausblickt, die Chancen und Risiken analysiert und daraus zukunftsfähigeKonzepte für die KI-Transformation des eigenen Unternehmens entwickelt.Klassische Fragen sind hier: Wie stark wird mein bisheriges Geschäftsmodelldisruptiert? Welche Rollen und Dienstleistungen fallen vielleicht weg? Welcheneuen Geschäftschancen können sich im Gegenzug neu ergeben und das eigeneUnternehmen vom Wettbewerb absetzen. Gerade im Dienstleistungs- undServicebereich wird KI zukünftig nicht nur menschliche Leistungen beschleunigen,sondern sogar ablösen. In der IT besteht die große Wahrscheinlichkeit, dassEntwicklungs- und Testleistungen in den kommenden Jahren einer disruptivenVeränderung unterliegen, im juristischen Bereich werden viele zeitintensiveRechercheleistungen potentiell wegfallen. Dies bedroht auch das Kerngeschäft.Aber Vermeidung ist hier keine Strategie! Diese strategische Bewertung ist