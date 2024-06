Octapharma präsentiert neue klinische und wissenschaftliche Ergebnisse für wilate und Nuwiq auf dem kommenden ISTH-Kongress 2024

Neue Daten und Entwicklungen bei klinischen Studien werden in sieben mündlichen Präsentationen, zwei Postern und zwei unterstützten Symposien vorgestellt

LACHEN, Schweiz, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die neuesten Entwicklungen aus Octapharmas Hämatologie-Portfolio werden auf dem 32nd Kongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) vom 22. bis 26. Juni 2024 in Bangkok, Thailand, vorgestellt. Die Daten werden in sieben mündlichen Präsentationen, zwei Posterpräsentationen und zwei unterstützten Symposien während dieser wichtigen internationalen Tagung vorgestellt. Octapharma ist ein stolzer Silber-Unterstützer des ISTH-Kongresses 2024. Octapharma wird auch sein Angebot an modernen Lösungen für das akute Blutungs- und Gerinnungsmanagement in der Intensivmedizin vorstellen.

Blutungsstörungen wie die Hämophilie A und die von-Willebrand-Krankheit (VWD) bergen das Risiko wiederkehrender und lang anhaltender Blutungen, die nicht nur lebensbedrohlich sein können, sondern auch die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der Patienten stark beeinträchtigen.

Die Präsentationen auf der ISTH 2024 spiegeln Octapharmas langfristiges Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung und die Deckung eines ungedeckten klinischen Bedarfs wider.

"Octapharma freut sich darauf, auf der ISTH 2024 unsere neuesten Erkenntnisse und Studienergebnisse aus unserem gesamten Hämatologie- und Intensivmedizin-Portfolio zu präsentieren", sagte Olaf Walter, Vorstandsmitglied bei Octapharma. "Patienten mit Blutungs- und Gerinnungsstörungen stehen bei ihrer täglichen Versorgung und ihrem Blutungsmanagement weiterhin vor vielen Herausforderungen. Hier bei Octapharma widmen wir uns weiterhin der Spitzenforschung, um das Leben der Patienten zu verbessern".

Mündliche Präsentationen

Obwohl die Prophylaxe bei schwerer Hämophilie A zur Standardbehandlung gehört, wird sie bei VWD nach wie vor nicht ausreichend eingesetzt. WIL-31, die größte Studie zur VWD-Prophylaxe, zeigte die Sicherheit und Wirksamkeit der Prophylaxe mit einem aus Plasma gewonnenen von-Willebrand-Faktor/Faktor-VIII-Konzentrat (wilate) bei Patienten mit VWD. Der leitende Forscher, Dr. Robert F. Sidonio Jr., wird Subanalysen von Daten aus der Studie vorstellen, die Unterschiede in den Blutungsstellen zwischen VWD-Typen und Altersgruppen untersuchen. Bei den 22 VWD-Typ-3-Patienten, die in die Analysepopulation aufgenommen wurden, war die Prophylaxe in allen Altersgruppen gut verträglich.