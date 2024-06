Julian Emanuel, Stratege bei Evercore ISI, ist der Meinung, dass Nvidias Mega-Rallye noch nicht vorbei ist. "Die Geschichte anderer großer Aktiensplits in der Tech-Branche war zuerst eine Rallye und dann ein Ausverkauf/Volatilität nach dem Split; eine solche Volatilität setzt die Kaufgelegenheit der Generation immer wieder zurück", schreibt Emanuel in einer am Wochenende veröffentlichten Notiz.

Aber: "[D]er Ausverkauf nach dem Split wurde Teil der Generationenchance für dieses Unternehmen, das die Art und Weise, wie die Menschen Waren und Dienstleistungen konsumieren, verändert hat. Seit dem Split haben die Aktien um weitere 80 Prozent zugelegt", sagt Emanuel.

Aus fundamentaler Sicht argumentiert auch Mark Lipacis, Analyst für Halbleiter und Halbleiterausrüstung bei Evercore, dass Nvidia nicht einfach ein Halbleiterunternehmen sei. Und die Investoren unterschätzen die Bedeutung des Chip-, Hardware- und Software-Ökosystems, das Mitbegründer und CEO Jensen Huang geschaffen hat, fügt er hinzu. Der Markt, so Lipacis, müsse erkennen, dass Computer-Epochen 15-20 Jahre dauern.

"Solche Epochen werden in der Regel von einem einzigen Ökosystem eines Unternehmens dominiert, das 80 Prozent des während der jeweiligen Computerära geschaffenen Wertes einfängt." Die aktuelle Ära heiße Internet der Dinge und begann vor fünf bis acht Jahren, so die Analysten weiter. Wenn Anleger akzeptieren, dass Nvidia das Ökosystem für die aktuelle Ära ist, dann "deutet der Trend darauf hin, dass Nvidia 10 bis 15 Prozent der Gewichtung im S&P 500 Index ausmachen könnte", so Lipacis. Und weiter: "Wir haben beobachtet, dass in jeder aufeinanderfolgenden Computer-Ära die Ökosystem-Player eine größere Gewichtung im S&P 500 darstellen. "

"Das Ergebnis ist eine Aktie, die Renditen im 100- bis 1.000-fachen Bereich bietet und deren Spitzenrendite oft erst mit dem Beginn der nächsten Computer-Ära vollständig realisiert wird", schreibt sein Kollege Emanuel.

Auch der Leiter der technischen Analyse von Evercore, Rich Ross, ist der Meinung, dass der jüngste Ausbruch von Nvidia über die Marke von 1.000 US-Dollar pro Aktie oder 100 US-Dollar nach dem Split "die Tür zu 1.500 US-Dollar, jetzt 150 US-Dollar, geöffnet hat".

Die Nvidia-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht, die aktuelle Gewichtung von Nvidia im S&P 500 ist dadurch laut FactSet-Daten auf 6,6 Prozent gestiegen. Microsoft liegt mit einer Gewichtung von sieben Prozent an der Spitze, während Apple laut FactSet mit 6,4 Prozent an dritter Stelle liegt. Der Chiphersteller ist für etwa 37 Prozent der bisherigen Jahresrendite des S&P 500 verantwortlich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion