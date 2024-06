FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Halbleiter-Ausrüsters Süss Microtec sind an der Börse weiter gefragt. Die Kurs-Rally der Oberbayern nahm nach einer kleinen Delle Ende Mai zuletzt wieder Fahrt auf. An diesem Montag ging es für die im Nebenwerte-Index SDax notierten Papiere auf bis zu 62,40 Euro nach oben. Die Aktie übertraf damit das alte Rekordhoch aus den Zeiten des Techbooms zur Jahrtausendwende.

Am Nachmittag notierten die Papiere mit 61,70 Euro noch 1,15 Prozent im Plus - und das in einem insgesamt nach der Europawahl schwachen Gesamtmarkt. Damit bringt es Süss mittlerweile auf einen Börsenwert von fast 1,2 Milliarden Euro.