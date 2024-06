Offenbach, Frankfurt am Main (ots) - Eine neue Studie von Danfoss zeigt, dass

die Herstellung von Wasserstoff bis 2050 mehr als die Hälfte des heutigen

Strombedarfs verbrauchen wird und dass die Energieeffizienz bei der Herstellung

von größter Bedeutung ist. Es müssen entscheidende Schritte unternommen werden,

um die Produktion von Wasserstoff für den Einsatz in Sektoren, in denen es

schwierig ist, Wasserstoff zu erzeugen, zu skalieren, ohne die Produktion von

erneuerbarer Energie oder finanzielle Ressourcen übermäßig zu belasten.



Danfoss fordert einen differenzierten Ansatz für grünen Wasserstoff, da dieser

eine entscheidende Rolle bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen spielen wird.

Die Studie fordert, dass verstärkt darauf geachtet werden muss, wie grüner

Wasserstoff am effizientesten genutzt und produziert werden kann, um die Kosten

und den Bedarf an erneuerbaren Energien zu senken.









Entscheidend dabei ist, Wasserstoffproduktion als begrenzte Ressource

anzuerkannen und sie strategisch auf Sektoren zu verteilen, die sonst nur schwer

dekarbonisiert werden können - wie die Schwerindustrie und der

Langstreckentransport.



"Das Potenzial von Wasserstoff als sauberer Energieträger ist immens", sagt Mika

Kulju, Präsident von Danfoss Power Electronics and Drives . "Aber er muss

effizient hergestellt werden, um die Kosten zu minimieren, und wir müssen ihn

mit Bedacht einsetzen. Um seine Wirkung zu maximieren, was von größter Bedeutung

ist, sollte grüner Wasserstoff in Sektoren eingesetzt werden, in denen es nur

wenige Alternativen zu fossilen Brennstoffen gibt, um die Treibhausgasemissionen

so weit wie möglich zu reduzieren.



Da für die Herstellung von grünem Wasserstoff große Mengen an Elektrizität

benötigt werden, ist die Energieeffizienz bei der Herstellung von entscheidender

Bedeutung für die Nachhaltigkeit. Während bei den derzeitigen

Umwandlungsprozessen für grünen Wasserstoff ein Energieverlust von etwa 30

Prozent auftritt, kann dieser Verlust mit der vorhandenen Technologie minimiert

werden. Effiziente Wandler, die Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) für

Elektrolyseure umwandeln, können beispielsweise den Gesamtwirkungsgrad der

Produktion um etwa 1 Prozent erhöhen. Eine Einsparung von 1 Prozent des

Strombedarfs für Wasserstoff im Jahr 2050 mag gering erscheinen, reicht aber

aus, um London fast vier Jahre lang mit Strom zu versorgen.



Steigerung der Energieeffizienz durch Rückgewinnung überschüssiger Wärme



Wasserstoff ist ein vielversprechender Bestandteil der Klimastrategien vieler

Länder, und weltweit laufen bereits umfangreiche Förderprogramme. Dennoch ist Seite 2 ► Seite 1 von 3



Strategische Ansätze für die Nutzung grünen WasserstoffsEntscheidend dabei ist, Wasserstoffproduktion als begrenzte Ressourceanzuerkannen und sie strategisch auf Sektoren zu verteilen, die sonst nur schwerdekarbonisiert werden können - wie die Schwerindustrie und derLangstreckentransport."Das Potenzial von Wasserstoff als sauberer Energieträger ist immens", sagt MikaKulju, Präsident von Danfoss Power Electronics and Drives . "Aber er musseffizient hergestellt werden, um die Kosten zu minimieren, und wir müssen ihnmit Bedacht einsetzen. Um seine Wirkung zu maximieren, was von größter Bedeutungist, sollte grüner Wasserstoff in Sektoren eingesetzt werden, in denen es nurwenige Alternativen zu fossilen Brennstoffen gibt, um die Treibhausgasemissionenso weit wie möglich zu reduzieren.Da für die Herstellung von grünem Wasserstoff große Mengen an Elektrizitätbenötigt werden, ist die Energieeffizienz bei der Herstellung von entscheidenderBedeutung für die Nachhaltigkeit. Während bei den derzeitigenUmwandlungsprozessen für grünen Wasserstoff ein Energieverlust von etwa 30Prozent auftritt, kann dieser Verlust mit der vorhandenen Technologie minimiertwerden. Effiziente Wandler, die Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) fürElektrolyseure umwandeln, können beispielsweise den Gesamtwirkungsgrad derProduktion um etwa 1 Prozent erhöhen. Eine Einsparung von 1 Prozent desStrombedarfs für Wasserstoff im Jahr 2050 mag gering erscheinen, reicht aberaus, um London fast vier Jahre lang mit Strom zu versorgen.Steigerung der Energieeffizienz durch Rückgewinnung überschüssiger WärmeWasserstoff ist ein vielversprechender Bestandteil der Klimastrategien vielerLänder, und weltweit laufen bereits umfangreiche Förderprogramme. Dennoch ist