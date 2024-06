Defence nimmt an Jahrestagung der ‚Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging‘ in Toronto am 11. Juni 2024 teil Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Juni 2024 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische …