Nvidia -Anleger, die heute in ihr Depot schauen, könnten über einen Kurseinbruch von 90 Prozent erschrocken sein. Notierte die Aktie am Freitag (07.06.2024) noch bei etwa 1.210 US-Dollar, sind es heute (10.06.2024) nur noch etwa 120,89 US-Dollar.

Warum führt Nvidia einen Aktiensplit durch?

Grund ist der zuvor stark gestiegene Aktienkurs. Je höher er notiert, desto weniger Anleger können das Wertpapier noch kaufen. So werden beispielsweise Aktien mit einem Kurs von über 1.000 Euro tendenziell weniger als jene mit einem zweistelligen Preis gehandelt.

Ein berühmtes Beispiel ist die Berkshire-Hathaway-A-Aktie. Da Warren Buffett nur langfristig orientierte Anleger für seine Holding möchte, führte er nie einen Aktiensplit durch, sodass die Wertpapiere heute zu einem Kurs von 577.000 Euro notieren (10.06.2024). Gebe es keine B-Aktie, die nur 384,45 Euro kostet, wäre es deshalb heute kaum noch einem Anleger möglich, die Aktie zu kaufen.

Mit dem Aktiensplit stellt Nvidia somit ein höheres Handelsvolumen der eigenen Aktien sicher und ermöglicht es wieder mehr Anlegern, an der Unternehmensentwicklung zu partizipieren.

Günstige Kurse haben aber auch einen psychologischen Effekt, da verschiedene Investoren von einer nun günstigen Bewertung ausgehen und das Wertpapier nach dem Split kaufen. Tatsächlich bleibt sie bei einem Aktiensplit aber unverändert. So notiert die Nvidia-Aktie heute (10.06.2024) ähnlich wie am Freitag (07.06.2024) zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 71,1 und impliziert somit ein sehr hohes zukünftiges Wachstum.

Kurzfristig führen Aktiensplits tatsächlich eher zu weiter steigenden Kursen, da jetzt wieder mehr Investoren eine bisher stark gestiegene Aktie kaufen können. Langfristig hängt deren Entwicklung allerdings von den weiteren Unternehmensergebnissen und der Aktienbewertung ab.

Crowdstrike Holdings im Höhenflug

Crowdstrike-Aktien steigen heute an der Nasdaq bisher um 8,64 Prozent (10.06.2024).

Das aufstrebende Cybersicherheitsunternehmen wächst rasant und hat sich zu einem führenden Anbieter in seinem Segment entwickelt. Im Zeitalter zunehmender Hackerangriffe gewinnt Crowdstrike immer mehr bedeutende Kunden wie Regierungsbehörden oder auch Großkonzerne hinzu.

Im vergangenen Jahr (2023) erreichte das Unternehmen in einzelnen Quartalen zudem erstmals die Profitabilität, weshalb die Aktie seitdem stärker zulegt.

Der heutige Kurssprung hat jedoch einen anderen Grund. So wird Crowdstrike (wie am Freitag (07.06.2024) bekannt wurde) am 21. Juni 2024 in den S&P 500 Index aufgenommen. Viele passive ETFs müssen die Wertpapiere somit kaufen. Darüber hinaus steigt mit der Aufnahme in den amerikanischen Leitindex auch Crowdstrikes Ansehen, sodass die Aktie zukünftig von mehr Analysten und Investoren beobachtet wird.

Nvidia- und Crowdstrike-Fazit

Von beiden Unternehmen gab es somit keine ergebnisspezifischen Meldungen, sodass Anleger die heutigen Bewegungen nicht überbewerten sollten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion