Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Shelly Group Aktie zur Diskussion zur Diskussion

Sofia, Bulgarien und München (ots/PRNewswire) - Shelly Group AD (Ticker: SLYG /ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT und intelligentenGebäudelösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die SmartThings Zertifizierungvon Wave Plug US abgeschlossen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für dasUnternehmen bei der Bereitstellung eines mühelosen Smart Home-Erlebnisses durchdas Samsung SmartThings Ökosystem und erweitert die Reichweite seiner neuestenProdukte auf Millionen von Nutzern weltweit.Nutzer in Amerika werden durch den Wave Plug US mit SmartThings von einer nochhöheren Qualität der Nutzererfahrung profitieren. Der Z-Wave Smart Plug vonShelly zeichnet sich durch seine unbestreitbar praktischen Eigenschaften aus -kleine Größe kombiniert mit vielen Funktionalitäten. Wave Plug US ist ein Z-WaveSmart Plug mit Leistungsmessung, der es dem Nutzer ermöglicht, einen Heizlüfter,ein Bügeleisen, einen Fernseher oder jedes andere angeschlossene elektrischeGerät in seinem Zuhause mit einer Leistung von bis zu 1800 W bei 15 A zuautomatisieren und fernzusteuern. Dies ist mehr benutzerfreundlich - der Nutzerkann einfach seinen Standard-Heizlüfter in den Wave Plug US einstecken und ihnmit einem einzigen Klick auf seinem Mobiltelefon jederzeit und überall bequemein- und ausschalten. Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart Home-Produktedank der SmartThings-App nahtlos miteinander kommunizieren, unabhängig von ihrerMarke oder Plattform. Die Wave-Geräte arbeiten mit der neuestenZ-Wave-Chip-Generation (S800), einer der weltweit beliebtesten standardisiertenTechnologien für Smart Homes.Svetlin Todorov , Geschäftsführer von Shelly USA, kommentiert: "Die Aufnahme vonWave Plug US in das SmartThings-Ökosystem bietet einzigartigeIntegrationsmöglichkeiten für die Nutzer. Dies ist nur der Anfang derZertifizierung des größten Teils unseres Portfolios, um die Vermarktung unsererführenden Geräte an Millionen von Verbrauchern über die SmartThings-Plattform zuermöglichen. Unsere kontinuierlichen Bemühungen, die Nutzererfahrung zuverbessern, indem wir ihnen eine nahtlose Smart Home-Automatisierung bieten,werden von einer globalen Marke wie Samsung anerkannt, was für uns ein klaresZeichen ist, dass wir in die richtige Richtung innovieren.""Durch unsere Partnerschaft mit Shelly senken wir die Eintrittsbarrieren undermöglichen es jedem, die transformativen Vorteile der Smart-Home-Technologie zunutzen", sagt Mark Benson, Leiter von SmartThings U.S.. "Bei barrierefreier