Bachenbülach (ots) - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und

-software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, präsentiert

auf der Power2Drive Europe 2024 in München der Öffentlichkeit erstmalig und

exklusiv: die mobile, bidirektionale AC-Ladestation.



Bei Juice dreht sich auf der internationalen Fachmesse Power2Drive in München

alles um bidirektionales Laden. Vom 19. bis 21. Juni 2024 haben Besucherinnen

und Besucher die Gelegenheit, sich live von dieser wegweisenden Neuheit zu

überzeugen.





Relevanz der bidirektionalen AC-LösungBidirektionale DC-Ladestationen sind teuer. Die finanzielle Hürde bremste bisherdie weitere Entwicklung des bidirektionalen Ladens an sich aus. Juice Technologyhat diese Barriere überwunden und eine erschwingliche bidirektionale AC-Lösungauf Basis des weltweit eingesetzten JUICE BOOSTERs entwickelt. NebstStecker-Adaptern können bei der bidirektionalen Variante ebenfallsSteckdosen-Adapter angeschlossen werden.Die bisher auf dem Markt verfügbaren AC-Lösungen sind oft umständlich underfordern in der Regel Zusatzgeräte wie Dongles oder Adapter. Zudem sind dasmeist nur Insellösungen für spezifische Anwendungen wie Vehicle-to-Vehicle(V2V), Vehicle-to-Load (V2L) oder Vehicle-to-Home (V2H). Die Marktsituation istim Allgemeinen recht überschaubar, insbesondere das Angebot für Vehicle-to-Grid(V2G) ist sehr begrenzt.Juice hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Fragmentierung zu überwinden und eineumfassende, zukunftsfähige - und kostengünstige - Lösung entwickelt, die alleuni- und bidirektionalen Ladeszenarien mit einem einzigen Gerät abdeckt, dasauch weiterhin wie gewohnt als mobile Ladestation an über 35 verschiedeneSteckdosen verwendet werden kann. Dabei wird die Entwicklung bereits mit Blickauf künftige Normen und Standards vorangetrieben, um die Nutzung und Integrationdieser Technologie zu erleichtern.Initiative für Partnerschaften und NormenFür eine zukunftsfähige bidirektionale AC-Lösung ist die frühzeitige Einbindungaller relevanten Akteure entscheidend, damit neue Kommunikationsstandardsetabliert werden können."Unser Ziel ist es, alle Funktionen in einem Gerät zu vereinen", erklärtChristoph Erni, CEO und Gründer von Juice Technology. "Deshalb sindPartnerschaften für die Weiterentwicklung unserer bidirektionalen Lösung,insbesondere für die Rückspeisung der gespeicherten Energie ins Netz (V2G),unerlässlich. Nun wollen wir noch mehr Akteure ins Boot holen, um gemeinsam mitOEMs (Automobilherstellern) und Energieversorgungsunternehmen (EVU) neue