BIALYSTOK (dpa-AFX) - Polen hat die Einrichtung einer Pufferzone im Grenzgebiet zu Belarus beschlossen. Das Kabinett von Ministerpräsident Donald Tusk beauftragte das Innenministerium am Montag bei einer Sitzung in Bialystok im Osten des Landes damit, eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Ziel sei es, die illegale Schleusung von Migranten über die polnisch-belarussische Grenze zu erschweren und die Arbeitsbedingungen für Grenzschutz, Armee und Polizei zu verbessern. Die Sperrzone soll eine Tiefe von 200 Metern, an wenigen Stellen aber auch von bis zu zwei Kilometern haben. Das EU- und Nato-Mitglied Polen hat eine rund 400 Kilometer lange Grenze zu Belarus.

Die Maßnahme gilt als Reaktion auf den jüngsten tödlichen Messerangriff auf einen polnischen Soldaten am Grenzzaun. Der Vorfall schlug in Polen hohe Wellen. Nach Armeeangaben wurde der Soldat Ende Mai von der belarussischen Seite des Grenzzauns aus mit einem Messer attackiert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Später wurde er in eine Klinik nach Warschau verlegt, wo er seinen Verletzungen erlag.