Toronto, Ontario, 10. Juni 2024 - Aurania Resources Ltd. ( TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - gibt bekannt, dass es ein Aktienkaufabkommen (das "Abkommen") mit Palamina Corp. ("Palamina") unterzeichnet hat, in dem Aurania zugestimmt hat, 100 % der Aktien von Auranias peruanischer hundertprozentiger Tochtergesellschaft, Sociedad Minera Vicus Exploraciones S.A.C. ("Vicus"), an Palamina zu verkaufen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Aurania 350.000 Stammaktien von Palamina und eine 1 %ige Net Smelter Return ("NSR")-Lizenzgebühr für bestimmte Bergbau-Claims in Peru, die sich im Besitz von Vicus befinden. Palamina hat die Option, jederzeit die Hälfte der NSR für 1.000.000 $ zurückzukaufen.