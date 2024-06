ABOUT YOU, bekannt als Hamburgs erstes "Unicorn", ist einer der größten E-Commerce-Händler in Europa mit einer globalen Präsenz in 28 europäischen Märkten und mehr als 1200 Mitarbeitern.

BERLIN, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Rokt, das führende E-Commerce- Technologieunternehmen, das fortschrittliches maschinelles Lernen und KI einsetzt, um Käufern nach dem Kauf relevante Angebote anzubieten, hat heute seine neueste Partnerschaft mit dem E-Commerce Unternehmen ABOUT YOU bekannt gegeben.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf eineErweiterung des Retail Media Portfolios von ABOUT YOU um Post-Checkout-Plazierungen, die bereits in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Spanien und Schweden verfügbar sind. Rokt liefert Premium-Angebote für den Post-Checkoutvon ABOUT YOU und bietet den Kunden damit auch nach der Transaktion ein zielgerichtetes Erlebnis.

Marc Allsop, der kürzlich zum Head of EMEA bei Rokt ernannt wurde, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit ABOUT YOU zusammenzuarbeiten und damit das wachsende Geschäftsfeld Retail Media zu ergänzen und Kunden in Deutschland und Europa relevante Angebote auszuspielen.

"Wenn Kunden personalisierte und relevante Nachrichten sehen, fühlen sie sich wertgeschätzt und werden sich weiterhin mit der Marke beschäftigen, die weiß, was sie wollen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Förderung sinnvoller Verbindungen und die Verbesserung von Erlebnissen im E-Commerce."

Marieke Meyn, Director Brand Relations & Retail Media, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Rokt. Die Erweiterung unseres Retail Media Geschäftsfelds durch relevante Angebote nach dem Kauf bei ABOUT YOU bietet einen Mehrwert für unsere Kund*innen und erweitert unser Produktportfolio.."

ABOUT YOU ist der jüngste Neuzugang in der wachsenden Liste der führenden europäischen E-Commerce-Unternehmen, die mit Rokt zusammenarbeiten. Die Vereinbarung folgt den jüngsten Ankündigungen von Partnerschaften mit Deliveroo, Vinted und Boohoo.