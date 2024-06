Die Erwartungen an Astrazenecas künftige Umsätze seien zuletzt deutlich gestiegen, schreibt Analystin Luisa Hector in einer neuen Analyse zur Aktie. Der Konzern habe das Potenzial, seine Umsätze bis 2030 auf 74 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Diese Anpassung verkleinert die Lücke zum ambitionierten Ziel des Managements von 80 Milliarden US-Dollar erheblich.

"Ein weiterer beeindruckender Auftritt von AstraZeneca auf der [Onkologie-Konferenz] ASCO und mehr Klarheit über den Beginn der Phase 3 (P3) haben unsere Umsatzschätzungen für den Bereich Onkologie um 4 Prozent auf 36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 erhöht. Im Bereich Biopharma haben wir die Schätzungen für Herz-Kreislauf-Medikamente um 1 Milliarde US-Dollar und für Atemwegserkrankungen um 2,7 Milliarden US-Dollar erhöht", schreibt Analystin Hector.