Cisco – Tech-Aktie bietet 3,4% Dividende! Kaufenswert? Cisco Systems war einst zu Beginn des Internetzeitalters das wertvollste Unternehmen der Welt und ist weitaus mehr als nur ein Hardwarehersteller. Denn Cisco bietet nicht nur eine breite Palette an Netzwerkgeräten wie Router und Switches an, sondern auch eine Vielzahl an Softwarelösungen für Netzwerkmanagement, Datenanalyse, IT-Sicherheit und die Optimierung von Geschäftsprozessen an. Profitiert Cisco als Anbieter von Netzwerkinfrastruktur vom KI-Boom in den Bereichen Cloud, KI und Cybersecurity? Der Aktienkurs ist jedenfalls seit dem Jahr 2018 im Seitwärtstrend. Welche Wettbewerber machen Cisco zu schaffen? Was erhofft sich Cisco von einer Übernahme im Wert von 23 Milliarden US-Dollar? Diese Fragen beantworten wir in der folgenden Analyse und geben dir zudem unsere Einschätzung zur aktuellen Bewertung von Cisco. Das Geschäftsmodell in aller Kürze Cisco ist ein Technologieanbieter für Netzwerkverbindungen, Rechenzentren, Cybersecurity und Cloud-Management. Seit dem ersten Quartal 2024 werden die Geschäftssegmente neu gegliedert. Der Umsatz wird nun in den Segmenten Networking, Security, Collaboration und Observability sowie Services ausgewiesen. Ciscos Produktportfolio sorgt für die Vernetzung der Welt Das Geschäftssegment Networking umfasst die Kernnetzwerktechnologien Switching, Enterprise Routing, Wireless und Computing und ist gemessen am Umsatz mit einem Anteil von 51 Prozent das größte Segment von Cisco. Die Technologien in diesem Segment beinhalten sowohl Hardware- als auch Softwareangebote, einschließlich Softwarelizenzen und SaaS (Software as a Service), die Kunden beim Aufbau von Netzwerken sowie bei der Automatisierung, Orchestrierung, Integration und Digitalisierung von Daten unterstützen. Das Segment Security umfasst Angebote für Cloud- und Anwendungssicherheit, industrielle Sicherheit, Netzwerksicherheit sowie Benutzer- und Gerätesicherheit. Durch eine Übernahme, die im späteren Verlauf der Analyse besprochen wird, konnte der Anteil am Gesamtumsatz von 8 Prozent auf etwas mehr als 10 Prozent gesteigert werden. Im Bereich Collaboration sind Lösungen zusammengefasst, die zum Verbinden, Kommunizieren und Zusammenarbeiten benötigt werden. Dazu gehören Office IP-Telefone, Headsets sowie die bekannte Software für Web- und Videokonferenzen Webex. Das Segment Observability umfasst Produkte zur Überwachung, Optimierung und Absicherung von Netzwerk- und Cloud-Infrastrukturen. Beide Segmente liegen bei jeweils 8 Prozent Umsatzanteil. Das Segment Services umfasst Daten-, Sprach-, Video- und mobile/drahtlose Dienste für Unternehmen, Behörden und Privatkunden und ist mit 29 Prozent Umsatzanteil das zweitgrößte Segment. Änderung der Produktkategorien zum ersten Quartal 2024 Cisco erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von 26,4 Prozent und vertreibt seine Produkte weltweit an Unternehmen, Regierungen und Privatkunden. Vom Gesamtumsatz entfallen rund 43 Prozent auf wiederkehrende Umsätze durch Subscriptions. Dazu tragen vor allem die Software-Umsätze bei, die im vergangenen Geschäftsjahr rund 30 Prozent ausmachten und von denen 84 Prozent wiederkehrend sind. Ciscos Umsatz nach Regionen und Jahren Als Premium-Mitglied bekommst du spannende Artikelserien und Analysen zu den besten Aktien der Welt auf dem Niveau eines Premium-Börsenbriefs. Gleichzeitig erlangst du als Premium-Mitglied vollen Zugriff auf den beliebtesten Aktienfinder Deutschlands. Alle hier getroffenen Aussagen zur fundamentalen Qualität und Bewertung der Nike Aktie kannst du mit stets aktuellen Daten im Aktienfinder nachvollziehen. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.