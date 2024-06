Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.494,25 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,26%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 26.732,58 Punkten liegt und einen Rückgang von 0,47% aufweist. Der SDAX notiert bei 15.009,24 Punkten und verliert 0,22%. Auch der TecDAX zeigt sich schwächer und steht bei 3.450,96 Punkten, was einem Minus von 0,07% entspricht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein leicht positiver Trend. Der Dow Jones Industrial Average steht aktuell bei 38.745,64 Punkten und verzeichnet ein geringes Minus von 0,11%. Der S&P 500 hingegen kann sich leicht im Plus behaupten und steht bei 5.351,31 Punkten, was einem Zuwachs von 0,10% entspricht. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, insbesondere bei den deutschen Indizes, während der S&P 500 als einziger der betrachteten Indizes einen leichten Anstieg verzeichnet.

Topwerte im DAX sind Siemens Energy mit einem Anstieg von 1.82%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 1.68% und MTU Aero Engines mit 1.57%. Die Flopwerte sind RWE mit einem Rückgang von -1.93%, gefolgt von Bayer mit -2.33% und Porsche AG mit -2.47%.

Top- und Flopwerte im MDAX

Im MDAX führen Morphosys mit einem Anstieg von 1.94%, gefolgt von Sixt mit 1.13% und Bechtle mit 0.94%. Die Flopwerte sind Nordex mit einem Rückgang von -2.75%, gefolgt von ThyssenKrupp mit -3.13% und CTS Eventim mit -4.05%.

Top- und Flopwerte im SDAX

Die Topwerte im SDAX sind CANCOM SE mit einem Anstieg von 5.19%, gefolgt von SAF-HOLLAND mit 2.19% und KSB Vz. mit 2.17%. Die Flopwerte sind Deutsche Pfandbriefbank mit einem Rückgang von -3.30%, gefolgt von METRO mit -3.59% und CompuGroup Medical mit -6.44%.

Top- und Flopwerte im TecDAX

Im TecDAX führen CANCOM SE mit einem Anstieg von 5.19%, gefolgt von Morphosys mit 1.94% und SUESS MicroTec mit 1.80%. Die Flopwerte sind SMA Solar Technology mit einem Rückgang von -1.75%, gefolgt von Nordex mit -2.75% und CompuGroup Medical mit -6.44%.

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Die Topwerte im Dow Jones sind Chevron Corporation mit einem Anstieg von 1.16%, gefolgt von Amazon mit 1.03% und Microsoft mit 0.80%. Die Flopwerte sind Apple mit einem Rückgang von -0.71%, gefolgt von Amgen mit -0.81% und Visa (A) mit -1.45%.

Top- und Flopwerte im S&P 500

Im S&P 500 führen Southwest Airlines mit einem Anstieg von 9.12%, gefolgt von Constellation Energy mit 6.87% und Vistra mit 5.92%. Die Flopwerte sind Automatic Data Processing mit einem Rückgang von -3.02%, gefolgt von Advanced Micro Devices mit -3.06% und FMC mit -3.58%.