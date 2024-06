Montreal, Québec, 10. Juni 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - gibt bekannt, dass es über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. ein Änderungsabkommen zum Kreditabkommen (die "Änderung") mit der National Bank of Canada (der "Kreditgeber") vom 1. März 2024 abgeschlossen hat, das ein verzögertes Darlehen in Höhe von 50 Millionen US$ (die "Kreditfazilität") vorsieht. ("Barkerville").

Die Änderung sieht u.a. Folgendes vor

- Eine 8-monatige Verlängerung des Fälligkeitsdatums der Kreditfazilität bis zum 31. Oktober 2025 (vom 1. März 2025). Die Verlängerung ist an die Bedingung geknüpft, dass das Unternehmen vor dem 31. Oktober 2024 eine Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens 20 Mio. US$ durchführt, andernfalls wird das Fälligkeitsdatum auf den 28. Februar 2025 zurückgesetzt.

- Reduzierung des obligatorischen Rückzahlungsbetrags auf 50 % jedes zusätzlichen Dollars, der bei bestimmten Finanzierungen über 25 Mio. US$ aufgebracht wird, wodurch das Unternehmen 50 % dieser Erlöse behalten kann. Für Beträge bis zu 25 Millionen US-Dollar besteht keine Vorfälligkeitspflicht. Es gibt keine weiteren wesentlichen Änderungen an der Laufzeit der Kreditfazilität.

"Die Änderung der Kreditfazilität verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität, während wir das Goldprojekt Cariboo bis zur Schaufelreife vorantreiben, wobei die Genehmigungen für das dritte Quartal 2024 erwartet werden, und Möglichkeiten zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie erkunden", sagte Sean Roosen, Chairman und CEO.

Die Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen der Änderung wird in ihrer Gesamtheit durch den vollständigen Text der Änderung eingeschränkt, von dem eine Kopie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sein wird. Weitere Einzelheiten zur Kreditfazilität sind dem vollständigen Text der ursprünglichen Kreditvereinbarung vom 1. März 2024 zu entnehmen, der auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar ist. Im Zusammenhang mit der Änderung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, dem Kreditgeber eine Vorabgebühr in Höhe von ca. 670.000 US$ sowie Laufzeitgebühren in Höhe von 1,5 % bis 2,0 % des gesamten Zusagebetrags zu zahlen.

