Toronto, Ontario - 10. Juni 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Sommer-Bohrprogramm 2024 mit geplanten 20 Bohrlöchern und mehr als 8.000 Bohrmetern gestartet hat; parallel dazu weitet das Unternehmen weiterhin in der polymetallischen Lion Zone auf seinem Konzessionsgebiet Nisk in Nemaska, Quebec, die Exploration nach weiteren Mineralisierungszonen mit hochgradigem Kupfer, Platin, Palladium, Gold, Silber und Nickel aus.

Als Folgearbeiten zu den erfolgreichen Ergebnissen, die in der Lion Zone erzielt wurden, wird der Fokus des Sommer-Bohrprogramms zunächst auf Entdeckungen liegen mit dem Ziel, eine noch weiter reichende Kontinuität in der Tiefe nachzuweisen und auf seitliche Vorkommen mit ähnlichen polymetallisch mineralisierten Sulfidlinsen zu prüfen. Die ersten Bohrlöcher sind darauf ausgelegt, das Gebiet unterhalb von PN-24-051, PN-24-059 und PN-24-062, den drei bisher tiefsten Durchörterungen, zu testen.

Die erste Entdeckung erfolgte durch Bohrungen einer bei einer luftgestützten EM-Untersuchung (elektromagnetische Untersuchung) ermittelten Anomalie in Verbindung mit einer Oberflächenexpression von ultramafischem Gestein. Durch diese luftgestützte EM-Untersuchung wurden zwei weitere EM-Anomalien im Osten der Zone Lion festgestellt, die noch unerkundet sind. Momentan wird eine breiter angelegte bodengestützte EM-Untersuchung erwogen, da diese bei der Identifizierung weiterer Anomalien und für eine bessere Kontrolle der Geometrien in der Tiefe von großem Nutzen wäre.

Das derzeitige Verständnis des Unternehmens von der Geometrie in der Zone legt eine starke strukturelle Kontrolle nahe, da die Zone an ihren beiden seitlichen Begrenzungen in hochbelastete meterbreite Korridore übergeht. Die daraus resultierende Geometrie ist eine Linse in sigmoidaler Form, die entlang der felsisch-ultramafischen Kontaktfläche steil abfällt. In einem derartigen strukturellen Kontext ist es möglich, dass die Zone selbst auf jeder Seite versetzt ist und/oder dass sich andere eigenständige Linsen in der Nähe entwickelt haben.

Seite 2 ► Seite 1 von 5