Die Botschaft der Entwicklung von MYTILINEOS Energy & Metals zu Metlen Energy & Metals (Metlen) ist untrennbar mit dem erfolgreichen Transformationskurs der letzten Jahre verbunden und wurde vom Vorsitzenden und Geschäftsführer von Metlen, Evangelos Mytilineos, anlässlich der Jahreshauptversammlung des Unternehmens übermittelt. Diese fand in Anwesenheit von Mitarbeitern, Partnern, Analysten und Journalisten sowie derjenigen statt, die die Veranstaltung aus 40 Ländern, in denen das Unternehmen auf allen fünf Kontinenten tätig ist, live verfolgten, und wurde von den Aktionären abgestimmt.

Während der Veranstaltung erklärte Herr Mytilineos:

„Es ist ein bedeutender Meilenstein, aber auch ein herausfordernder Moment für mich, denn egal, welchen Namen man nach 115 Jahren wählt, er wird nicht mehr so sein wie der vorherige. MYTILINEOS hat einen legendären Charakter gewonnen, auf den wir alle stolz sind."

„So schwierig es für mich auch ist, da das Unternehmen wie mein drittes Kind ist, sind wir motiviert und entschlossen, neue Höhen zu erreichen, die ein griechisches Unternehmen noch nie erreicht hat. Dieses Namensopfer – denn in meinem Herzen ist es so – beweist, dass, wenn wir zu einem solch drastischen Schritt bereit sind, uns nichts aufhalten kann."

Metlen:

Metlen Energy & Metals – zuvor MYTILINEOS Energy & Metals – ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,492 Mrd. € bzw. 1,014 Mrd. €. Metlen ist ein Bezugspunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Produktionseinheit für Bauxit, Tonerde und Primäraluminium in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet Metlen umfassende Lösungen an, die Projekte für thermische und erneuerbare Energien, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.

