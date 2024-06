Habeck, Scholz: Wahl-Debakel - ist das die eigentliche Zeitenwende?

Das Debakel für die SPD mit Kanzler Scholz und für die Grünen mit Wirtschaftsminister Habeck zeigt eines: die Menschen haben keine Lust mehr, Teil eines Experiments mit ungewissem Ausgang zu sein: es geht um die Gefährdung ihrer Arbeitsplätze, um eine ideologische Agenda, die die Energiekosten und damit die Inflation nach oben treibt - und nicht zuletzt um eine als völlig verfehlt empfundene Migrationspolitik. Diese rot-grüne Agenda gibt es nicht nur in Berlin in der Ampelkoalition, sondern auch in Brüssel mit dem Green Deal - und in Frankfurt bei der EZB, die Banken vorgeben will, wie sie sich in Sachen Klima zu verhalten haben. Dementsprechend haben nicht nur Scholz und Habeck vom Wähler einen Denkzettel bekommen, sondern alle, die in Europa diese Agenda vertreten. Das ist vielleicht die eigentliche Zeitenwende!

