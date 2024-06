Mitte-Rechts-Bündnis gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien In Bulgarien hat das bis März mitregierende prowestliche Bündnis Gerb-SDS erwartungsgemäß die vorgezogene Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Das Mitte-Rechts-Bündnis mit dem einstigen Ministerpräsidenten Boiko Borissow an der Spitze erhielt …