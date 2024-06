Berlin (ots) - Die Taiwan Expo feiert ihr europäisches Debüt in der Telekom

Hauptstadtrepräsentanz in Berlin, einem Ort mit 146-jähriger Geschichte. An der

Eröffnungsfeier nahmen Würdenträger teil, darunter Dr. Martin Tümmel, (East

Asia, Southeast Asia & Pacific Commissioner, Auswärtiges Amt), Jakub Boratynski

(Director for Networks & Governance, EU DG GROW) und mehrere deutsche

Parlamentarier.



Stärkung der Beziehungen zwischen Taiwan und der EU





Der Vorsitzende des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), James C.F. Huang, eröffnete die Veranstaltung, die zeitgleich mit derUEFA-Europameisterschaft stattfand und den Triumph der Zusammenarbeit zwischenTaiwan und der EU symbolisierte. James C. F. Huang betonte die Rolle Europas alsWiege der modernen Zivilisation und die Aufgabe der Taiwan Expo, gemeinsameWerte zu feiern und die Beziehungen zwischen den beiden Regionen zu stärken.Herr Huang verdeutlichte außerdem die Notwendigkeit der internationalenZusammenarbeit angesichts der globalen Herausforderungen und hob hervor, wiewichtig es ist, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten.Eine florierende IKT-IndustrieDie Generaldirektorin der Internationalen Handelsverwaltung (TITA), CynthiaKhiang, sprach über die transformative Kraft der Künstlichen Intelligenz (KI).Sie zeigte Taiwans jahrzehntelange Erfahrung in der IKT-Branche auf undpositionierte das Land als wichtigen Akteur in der Lieferkette derKI-Revolution.Taiwan: Ein verlässlicher PartnerDr. Jhy-Wey Shieh (Vertreter Taiwans, Repräsentanz Taipeh in der BundesrepublikDeutschland) und Dr. Roy Chun Lee (Vertreter Taiwans, Repräsentanz Taipeh in derEU und Belgien) betonten gemeinsam Taiwans demokratischen und kreativen Geistund positionierten die Inselnation als zuverlässigen und widerstandsfähigenPartner.Stärkung des europäischen Halbleiter-ÖkosystemsAn der Veranstaltung nahmen auch bekannte Persönlichkeiten aus der deutschen undeuropäischen Politik teil. Dr. Marcus Faber (Mitglied des Bundestages undVorsitzender der Deutsch-Taiwanesischen Gesellschaft) lobte die Investition vonTSMC in Sachsen und betonte deren Nutzen für Deutschland und Europa insgesamt.Jakub Boratynski schloss sich dieser Meinung an und erklärte, wie wichtig dieFörderung neuer Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Europa und Taiwansei.Dr. Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerfür Wirtschaft und Klimaschutz, unterstrich in einer Videobotschaft dieBedeutung Taiwans. Sie hob die Expansion von TSMC nach Europa als positiveEntwicklung für das europäische Halbleiter-Ökosystem hervor und betonte das