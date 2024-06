ROUNDUP 3 UN-Sicherheitsrat unterstützt Plan für Waffenruhe im Gazastreifen Der UN-Sicherheitsrat hat sich für einen von US-Präsident Joe Biden vorgestellten mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ausgesprochen. Eine entsprechende Resolution wurde vom mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Montag in New …