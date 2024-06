München (ots) - 7sun: Einkäufe mit 0% MwSt, Kreditaufnahme sichere und

blitzschnelle Lieferungen. Bei uns finden Sie nur renommierte Hersteller



7sun, ein führender B2B-Großhändler für Installateure mit langjähriger Erfahrung

in der Photovoltaikbranche, lädt Sie herzlich zu einem Treffen auf der

Intersolar 2024 ein. Besuchen Sie unseren Stand C4.273, um mehr über unsere

innovativen Lösungen und vorteilhaften Einkaufsbedingungen zu erfahren, darunter

Einkäufe mit 0% MwSt, Kreditaufnahme und blitzschnelle Lieferungen.





Wir spezialisieren uns auf den Verkauf von Wechselrichtern, Modulen undEnergiespeichern von renommierten Herstellern. In unserem Sortiment finden SieProdukte von Marken wie Huawei, SolarEdge, Deye, Foxess, Sofar, Growatt, Jinko,Ja Solar, Longi, Q-Cells, Jolywood, Hyundai, BYD, Pylontech und Tigo. Wirermöglichen die Zusammenstellung eines kompletten Photovoltaik systems oder denKauf einzelner Komponenten, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kundenangepasst sind.Wir kümmern uns um jede Phase der Auftragsabwicklung - von der Verkaufsabteilungüber Lager und Logistik bis hin zur Spedition. Wir garantieren, dass IhreBestellungen ohne Schäden an Ihrem geplanten Projekt ankommen. Unser technischerSupport steht Ihnen in jeder Phase der Zusammenarbeit zur Verfügung und bietetprofessionelle Hilfe und Beratung.Unsere herausragenden Merkmale sind ein geringer Anteil beschädigter Lieferungendank sorgfältiger Sicherung der Module, hohe Kreditlinien für zuverlässigePartner und ein großer Lagerbestand. Dadurch können wir schnelleAuftragsabwicklungen und die Zufriedenheit unserer Kunden sicherstellen.Besuchen Sie unser vollständiges Angebot auf der Website http://www.7sun.eu .Pressekontakt:Email: mailto:targi@7sun.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175104/5798268OTS: 7SUN