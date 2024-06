Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Globale Partner werden dafür ausgezeichnet,

dass sie Unternehmen dabei unterstützen, intelligente

Automatisierungsumstellungen zu beschleunigen



Automation Anywhere (https://www.automationanywhere.com/) , ein führender

Anbieter von KI-gesteuerten Automatisierungslösungen, gab heute die Gewinner

seiner Global Partner of the Year-Auszeichnungen bekannt, die auf dem jährlichen

Partner Summit des Unternehmens verliehen wurden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit den jährlichen Auszeichnungen werden Automation Anywhere Partner gewürdigt,die sich durch ihre geniale Lösungsimplementierung beispielhaft für den Erfolgihrer Kunden eingesetzt und erhebliche Investitionen in den Aufbau vontechnischem Fachwissen für den Kundensupport getätigt haben. Die Auszeichnungenfür globale Partner wurden an Partner in den Regionen Nordamerika,Lateinamerika, Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA), Indien, Asien-Pazifik undJapan (APJ) verliehen."Ich freue mich sehr, unseren ausgezeichneten Partnern bei den 2024 GlobalPartner of the Year Awards zu gratulieren", sagte Ben Yerushalmi, Senior VicePresident, Global Alliances & Channels, Automation Anywhere. "Die herausragendenLeistungen dieser Unternehmen umfassen ein bemerkenswertes Umsatzwachstum undtransformative Initiativen, um unseren gemeinsamen Kunden außergewöhnlicheKundenerlebnisse und Erfolg zu bieten. Im Namen von Automation Anywhere bedankenwir uns für Ihr Engagement für Innovation und die Bereitstellung wirkungsvollerKI-gestützter Automatisierungslösungen, die die Zukunft der Arbeitvorantreiben."Zu den Kategorien und Gewinnern der Partnerauszeichnungen gehören:- Pinnacle Partner of the Year - Verliehen an einen Partner mit den meisten Neu-und Upsell-Buchungen, dem Engagement, den Status im Pinnacle Partner Programmzu erreichen und dem Einsatz, ein Automation Anywhere Partner zu sein. - DerGewinner: Accenture- Wachstumspartner des Jahres - Verliehen an den Partner mit dem größtenUmsatzwachstum von Jahr zu Jahr. - Der Gewinner: re:Code Solutions- Social Impact Partner of the Year - Ausgezeichnet wird ein Partner, derintelligente Automatisierungsprodukte oder -dienstleistungen für dasAllgemeinwohl einsetzt, sei es zur Verbesserung der Gesellschaft, der Ethikoder der sozialen Auswirkungen. - Der Gewinner: Tata Consultancy Services- Community Partner of the Year - prämiert Personen mit dem höchsten Engagementinnerhalb der Automation Anywhere Community. - Der Gewinner: Luke Keenan,Intelligent Automation Consulting- Technologiepartner des Jahres - Verliehen an den Partner mit der größtenIntegrationstiefe und -breite zu Automation Anywhere und dem höchsten Umsatz